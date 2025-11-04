Nýútkomnu lögfræðiþættirnir All's Fair með Kim Kardashian í aðalhlutverki hafa fengið á baukinn hjá gagnrýnendum. Þáttunum hefur verið lýst sem glæpi gegn sjónvarpi og verstu dramaþáttum frá upphafi og fá þeir núll stjörnur hjá gagnrýnanda Guardian.
All's Fair eru hugarsmíði þaulreynda framleiðandans Ryans Murphy, sem hefur gert þættina Nip/Tuck (2003–2010), Glee (2009–2015), American Horror Story (2011–) og Monster (2022–).
Þættirnir fjalla um farsælan skilnaðarlögfræðing á kvennalögmannsstofu í Kaliforníu og fara Kim Kardashian, Naomi Watts, Teyana Taylor og Sarah Paulson með aðalhlutverk.
Þættirnir hófu göngu sína í dag þegar fyrstu þrír þættirnir komu út. Fyrstu dómarnir um þættina eru sömuleiðis farnir í loftið og eru þeir vægast sagt slæmir.
Í gagnrýni Hollywood Reporter er þáttunum lýst sem innantómum og óeftirminnilegum, gagnrýnandi The Times segir þættina mögulega verstu dramaþætti frá upphafi og í The Telegraph eru þættirnir sagðir glæpur gegn sjónvarpi.
Lucy Mangan, gagnrýnandi Guardian, gengur þó hvað harðast fram og gefur þættinum heilar núll stjörnur. Hún segir í upphafi dómsins að hún hafi ekki gert sér grein fyrir því að mögulegt væri að gera svona lélegt sjónvarpsefni.
Handritið sé algjör hneisa og frammistaða aðalleikaranna enn verri. Kim Kardashian sé jafn svipbrigðalaus og við mætti búast. Naomi Watts stæri sig og setji á sig fýlustút í aðalhlutverkinu og sé svo stirð í framsögn að það heyrist nánast braka í liðamótum hennar.
Hefðu leikararnir verið meðvitaðir um að tónninn ætti að vera lummó og æsilegur segir gagnrýnandi að Murphy hefði kannski komist upp með þættina. Hins vegar virðist enginn hlutaðeigandi vita hvað hann sé að gera, fléttan sé herfileg og persónurnar virðist vera staddar í ólíkum verkum.
Kalt er það Klara. Kalt er það Kim.