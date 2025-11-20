Innlent

Jón Ingi Sveinsson, sem heldur hér bók fyrir andlit sitt, ræðir við Björgvin Jónsson verjanda sinn í Héraðsdómi Reykjavíkur á sínum tíma. Vísir/Vilhelm

Landsréttur hefur staðfest sex ára dóm Jóns Inga Sveinssonar, höfuðpaurs þaulskipulagðs og umfangsmikils fíkniefnahóps, í Sólheimajökulsmálinu svokallaða en mildað dóma annarra. 

Dómur var kveðinn upp í Sólheimajökulsmálinu í Landsrétti í dag. Haukur Ægir Hauksson hlaut tveggja ára og níu mánaða dóm og Gunnlaugur J. Skarphéðinsson fjögurra ára. Þeir höfðu hlotið fimm ára dóma í héraði. 

Pétur Þór Guðmundsson hlaut þriggja og hálfs árs dóm en hafði hlotið fjögurra ára dóm í héraði. Dómur annars manns sem hlaut fjögurra ára dóm í héraði var mildaður í níu mánuði.

Í héraði voru þrjár konur og einn karl dæmd í þriggja ára fangelsi. Dómur Valgerðar Sifjar Sigurðardóttur var mildaður í tvö ár, annarrar konu í átján mánuði og þeirrar þriðju í þrjátíu daga skilorðsbundinn dóm. Dómur karlsins var mildaður í níu mánuði.

Tveir aðrir sakborningar áfrýjuðu dómum sínum til Landsréttar en þeir hlutu skilorðsbundna dóma, bæði í héraði og fyrir Landsrétti.

Í málinu voru sakborningar ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfelld fíkniefnalagabrot með því að sammælast um sölu og dreifingu fíkniefna hér á landi. Þau hafi verið meðvituð um tiltekna verkaskiptingu sem varðaði geymslu, pökkun, sölu og dreifingu efnanna. Í gögnum málsins hafði þessari verkaskiptingu verið líkt við fyrirtæki.

Sakborningar málsins voru þegar ákæra var gefin út átján talsins, en hlutur nokkurra þeirra var klofinn frá og tekinn fyrir sér.

