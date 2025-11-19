Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo einstaklinga í dag fyrir þjófnað í verslun Hagkaupa í Kringlunni. Alls eru fimm sem gista í fangageymslu lögreglu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem farið er yfir verkefni dagsins. Alls eru 67 mál skráð í kerfinu frá klukkan fimm í morgun til fimm síðdegis.
Þar kemur fram að einn var handtekinn sem var til vandræða á Landspítalanum í dag. Að auki vísaði lögreglan út aðilum sem voru óvelkomnir í fjölbýlishúsi í austurhluta borgarinnar.
Lögreglustöð tvö, sem sinnir útköllum í Kópavogi og Breiðholti, barst einnig tilkynningu um þjófnað í matvöruverslun.