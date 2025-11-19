Fótbolti

„Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Kristín Dís í baráttunni við Joy Ogochuckwu í fyrri leik Breiðabliks og Fortuna Hjörring.
Breiðablik er með bakið upp við vegg og þarf að sækja sigur gegn Fortuna Hjörring í dag til að detta ekki úr leik í Evrópubikarnum en leikurinn mun fara fram í drullugum aðstæðum í Danmörku. 

Breiðablik tapaði fyrri leik liðanna á Kópavogsvelli 1-0 en átti ágætis leik. Íslandsmeistararnir voru þá að koma úr tæplega mánaðarlöngu leikjahléi eftir að Besta deildin kláraðist.

„Í fyrri leiknum heima vorum við að spila í fyrsta skipti í langan tíma og ég held að við höfum fundið svolítið fyrir því. Við vorum ekki alveg að finna taktinn en mér fannst við samt spila ágætlega og við sköpuðum alveg færi til að skora en það bara gekk ekki upp þá. Þannig að við ætlum auðvitað að reyna að skora í kvöld og við þurfum að skora til að detta ekki út“ sagði Kristín Dís Árnadóttir, varnarmaður Breiðabliks, í samtali við Vísi.

Tvöfalda vörnina á Joy 

Joy Ogochuckwu skoraði eina mark leiksins í síðustu viku úr skoti við vítateiginn í upphafi seinni hálfleiks. Kristín segir Blikana þurfa að hafa góðar gætur á henni í kvöld.

„Já við vissum að hún væri hörkuframherji. Hún er stór og sterk og búin að skora mikið í dönsku deildinni. Mér fannst við svosem hafa góðar gætur á henni í fyrri leiknum, en jú við þurfum að tvöfalda á hana og loka vel á hana.“

Stáltakkar í töskunni

Spilað verður á náttúrulegu grasi, en ekki gervigrasi eins og Blikakonur eru vanar.

Grasið í Danmörku er ekki í besta ásigkomulaginu, enda komið langt fram í nóvember, en Blikarnir pökkuðu stáltakkaskóm í töskurnar á leiðinni út.

„Við tókum æfingu í gær og hann er alveg smá þungur, svolítil drulla í honum, en ekkert sem við erum óvanar, við höfum allar spilað hér og þar. En það er auðvitað frekar kalt og búið að rigna mikið, þannig að hann er smá þungur, en völlurinn er eins fyrir bæði lið. Þannig að við bara tökum þessu, réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur. Við erum allar með stáltakka- eða grasskó, þetta verður held ég allt í lagi.“

Síðasti leikur ársins  

Ef Breiðablik nær að snúa einvíginu við kemst liðið áfram í átta liða úrslit Evrópubikarsins, sem verða ekki spiluð fyrr en í febrúar. Þetta er því í rauninni síðasti leikurinn á tímabilinu, og líka síðasti leikur liðsins undir stjórn Nik Chamberlain.

„Við munum skilja allt eftir á vellinum. Nik er búinn að gera frábæra hluti fyrir klúbbinn og við viljum enda þetta tímabil vel, fyrir hann og okkur sjálfar.“

Leikur Fortuna Hjörring og Breiðabliks hefst klukkan 17:00 og verður í beinni textalýsingu á Vísi.

