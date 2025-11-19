Lífið

Ætluðu að taka þakið í gegn en urðu ó­vænt að byrja á kjallaranum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ása Ninna og Árni þurftu að fara í mun stærri framkvæmdir en fyrirhugað var.

Í síðasta þætti af Gulla Byggi var byrjað að fylgjast með framkvæmdum þeirra Ásu Ninnu Pétursdóttur og Árna Braga Hjaltasonar á Selfossi.

Þau fjárfestu í einbýlishúsi frá árinu 1953 fyrir nokkrum árum. Hús sem amma og afi Ásu byggðu á sínum tíma og má segja að Ása sjálf hafi svo gott sem alist upp í húsinu.

Parið hafði komið sér vel fyrir en eitt og annað kom síðan í ljós. Umtalsverð mygla var komin upp undir þaki hússins sem hafði mikil áhrif á efstu hæðina. Dóttir þeirra var hætt að vilja sofa í sínu herbergi, vegna myglu.

En áður en ákveðið var að ráðast í framkvæmdir á efri hæðinni var ákveðið að skoða skolp og lagnir í kjallara hússins. Því fjölskyldan ætlaði að búa þar meðan á framkvæmdunum stóð. Eftir skoðun kom í ljós að skipta þurfti um allt skolp og lagnir. 

Því urðu þau að byrja framkvæmdirnar á öfugum enda. Hér að neðan má sjá hvernig þau lýsa húsinu en fjallað verður áfram um framkvæmdirnar á Sýn næsta sunnudag. Inni á Sýn+ er nú þegar hægt að sjá báða þættina um framkvæmdirnar á Selfossi.

