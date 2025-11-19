Á félagsfundi Framsóknar í Garðabæ var tillaga stjórnar um að uppstilling verði viðhöfð sem aðferð við val á framboðslista flokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí 2026, samþykkt einróma. Fundurinn samþykkti einni að skora á Willum Þór Þórsson að gefa kost á sér í embætti formanns Framsóknar.
Í tilkynningu þess efnis á Facebook segir að tillaga stjórnar að þremur fulltrúum í uppstillingarnefnd hafi verið samþykkt sömuleiðis en nefndina skipi Sigurjón Jónsson, Hjördís Guðný Guðmundsdóttir og Urður Björg Gísladóttir.Uppstillingarnefndin óski eftir framboðum á sæti listans og áhugasamir geti haft samband með tölvupósti á netfangið gardabaer@framsokn.is.Á fundinum hafi jafnframt verið samþykkt eftirfarandi ályktun um áskorun til handa Willum Þór Þórssyni:
„Framsóknarfélag Garðabæjar samþykkir að skora á Willum Þór Þórsson að gefa kost á sér í formannsframboð fyrir Framsókn.“