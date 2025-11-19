Loka síðustu ræðismannsskrifstofu Rússa Samúel Karl Ólason skrifar 19. nóvember 2025 11:38 Radoslaw Sikorski, utanríkisráðherra Póllands. EPA/PAWEL SUPERNAK Ráðamenn í Póllandi hafa ákveðið að gera Rússum að loka síðustu ræðismannsskrifstofu Rússlands í Póllandi. Er það í kjölfar skemmdarverks á lestarteinum í Póllandi sem yfirvöld þar hafa sakað Rússa um að bera ábyrgð á. Eina viðvera Rússa í Póllandi verður því sendiráð þeirra í Varsjá. Varnarmálaráðherra Ítalíu birti í gær skýrslu þar sem hann kvartaði yfir aðgerðaleysi Vesturlanda vegna fjölþátta ógna frá Rússlandi. Hann sagði núverandi ástand ekki ásættanlegt. Vísaði til skemmdarverka Radoslaw Sikorski, utanríkisráðherra Póllands, lýsti því yfir í morgun að ræðismannsskrifstofunni, sem er í Gdansk, yrði lokað. Vísaði hann sérstaklega til skemmdarverksins sem framið var um helgina, samkvæmt frétt pólska miðilsins TVP World. Lestarteinar milli Varsjár og Lublin, suðaustur af Varsjá, voru sprengdir um helgina og var einnig reynt að þvinga lest af sporinu en það misheppnaðist. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hefur lýst því yfir að tveir Úkraínumenn hafi framið skemmdarverkin á vegum leyniþjónusta Rússlands. Mennirnir eru sagðir hafa komið frá Belarús í haust og flúið þangað aftur eftir að hafa framið skemmdarverkin. „Markmiðið var að valda lestarstórslysi.“ Sjá einnig: Úkraínskir útsendarar Rússa sagðir að baki skemmdarverkunum Rússar segjast ætla að draga úr pólitískum umsvifum Pólverja í Rússlandi vegna lokunar ræðismannsskrifstofunnar í Gdansk. Lýsir ásökunum sem heimskulegum Andrei Ordash, sendiherra Rússlands í Póllandi, sagði í samtali við rússneska blaðamenn í morgun að ásakanir Pólverja í garð Rússa væru þvættingur og heimskulegar. Hann hafi sagt pólskum ráðamönnum það. RIA fréttaveitan rússneska hefur eftir honum að Rússar hefðu ekkert tilefni til skemmdarverka í Póllandi. Þeir hefðu frekari áhuga á að byggja upp betra samband við önnur ríki. Hann vísaði einnig til þess að úkraínskir borgarar hefðu verið sakaðir um skemmdarverkið, eins og áður í Póllandi. Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, sagði við blaðamenn í morgun að ráðamenn í Póllandi skorti almenna skynsemi. Samskipti ríkjanna tveggja væru í algjöru lágmarki. Annar maðurinn sem sakaður er um skemmdarverk hefur áður verið dæmdur fyrir að fremja skemmdarverk fyrir Rússa í Úkraínu. Einn þeirra býr í Belarús og hinn í austurhluta Úkraínu, þar sem Rússar ráða ríkjum. Segir aðgerðaleysi Evrópu fáránlegt Ráðamenn á Vesturlöndum hafa ítrekað sakað Rússa og handbendi þeirra um skemmdarverk og aðrar fjölþátta ógnir í Evrópu frá því innrás Rússa í Úkraínu hófst. Markmiðið ku vera að grafa undan samstöðu með Úkraínumönnum og ýta undir ótta og deilur innan evrópskra samfélaga. Guido Crosetto, varnarmálaráðherra Ítalíu.EPA/FABIO FRUSTACI Guido Crosetto, varnarmálaráðherra Ítalíu, sagði í skýrslu sem birt var í gær að Rússar létu í raun „fjölþátta sprengjum“ rigna yfir Evrópu og kallaði eftir því að Vesturlönd gripu til aðgerða. Hættan vegna þessara árása yrði sífellt meiri. Í frétt Politico er haft eftir ráðherranum að það væri „fáránlegt“ hve lítið Vesturlönd hefðu gert vegna árása Rússa. Í raun hefði Evrópa lokað sig af og vonast væri til þess að Rússar hættu af sjálfsdáðum. Crosetto sagði að í rauninni færi þessum árásum fjölgandi og að aðgerðaleysið vegna þeirra leiddi til aukinnar hættu á að Rússar myndu á endanum vinna þennan blandaða hernað, eins og svona aðgerðir eru gjarnan kallaðar. Lagði hann til að stofnuð yrði sérstök evrópsk miðstöð til að sporna gegn fjölþátta ógnum. Hún yrði skipuð tölvusérfræðingum, hermönnum og sérfræðingum í gervigreind og að markmið hennar yrði að berjast gegn fjölþátta ógnum eins og skemmdarverkum á birgðakeðjum og áróðursherferðum. Pólland Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Ítalía