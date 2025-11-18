Úkraínskir útsendarar Rússa sagðir að baki skemmdarverkunum Kjartan Kjartansson skrifar 18. nóvember 2025 15:00 Pólskir sérsveitarmenn rannsaka önnur skemmdarverk sem voru unnin á lestarteinum á milli Varsjár og Deblin í gær. Vísir/EPA Forsætisráðherra Póllands segir að tveir Úkraínumenn sem starfa fyrir rússnesku leyniþjónustuna hafi framið skemmdarverk á lestarteinum um helgina. Annar þeirra hafi þegar hlotið dóm fyrir skemmdarverk í heimalandi sínu. Sprengingin skemmdi lestarteina á milli Varjsár og Lublin við bæinn Mika, suðaustur af Varsjá, um helgina. Donald Tusk, forsætisráðherra, lýsti því yfir í gær að um fordæmalaus skemmdarverk væri að ræða. Tusk sagði pólska þinginu í dag að útsendarar rússnesku leyniþjónustunnar hefðu verið að verki. Annar þeirra hafi hlotið dóm að sér fjarstöddum fyrir skemmdarverk í Úkraínu, að því er kemur fram í frétt breska ríkisútvarpsins BBC. „Markmiðið var að valda lestarstórslysi,“ sagði forsætisráðherrann við þingheim og boðaði hærra viðbúnaðarstig í hluta lestarkerfins landsins vegna skemmdarverkahrinunnar. Flúnir aftur til Belarús Sökudólgarnir hefðu komið til Póllands frá Belarús í haust. Þeir hefðu þegar flúið land aftur til nágrannalandsins sem er náið bandalagsríki Rússlands. Annar mannanna væri búsettur þar en hinn í Austur-Úkraínu. Spellvirkjarnir eru sagðir hafa notað C4-sprengiefni til þess að sprengja teinana á laugardagskvöld. Fyrri tilraun til þess að þvinga lest út af sporinu með stálklemmum á teinunum hefði farið út um þúfur. Sprengingin náðist á upptöku eftirlitsmyndavélar en hún varð í þann mund sem flutningalest fór fram hjá. Hún sprengdi undirvagn hennar lítillega. Tusk sagði að stjórnandi lestarinnar hefði ekki tekið eftir sprengingunni. Önnur skemmdarverk voru framin á teinum í gær sem neyddu stjórnanda farþegalestar með hátt í fimm hundruð manns um borð til þess að nauðhemla. Pólland Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Belarús Mest lesið Myndskeið af vopnaskaki leiddi til húsleitar og handtöku Innlent Fjöldi vefsíðna lá niðri vegna bilunar Innlent Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Erlent Áhugi á Valhöll Innlent Yfir hringtorg og í undirgöng gangandi vegfarenda Innlent Varar foreldra við að deila myndum af börnunum: „Fullt af ógeðslegu fólki sem vill misnota myndirnar“ Innlent Tekur eina til tvær vikur að ganga yfir Innlent Allt tiltækt lið sent vegna elds á hjúkrunarheimili Innlent Öryggisráðið samþykkir tillögu Bandaríkjanna um framtíð Gasa Erlent Ósammála um fyrirhugaðar leiguverðhækkanir Innlent Fleiri fréttir Úkraínskir útsendarar Rússa sagðir að baki skemmdarverkunum Hvíta húsið hlutaðist til um rannsókn á Tate-bræðrum Dregur sig í hlé af skömm vegna tengsla við Epstein Mislingafaraldurinn í Bandaríkjunum breiðir úr sér Hægri beygja Mette gæti kostað Jafnaðarmenn Kaupmannahöfn Undirrituðu viljayfirlýsingu um kaup á allt að 100 Rafale herþotum Öryggisráðið samþykkir tillögu Bandaríkjanna um framtíð Gasa Þekktir vísindamenn lögðu lag sitt við Epstein Rússar sagðir hafa drepið ekkju fyrsta fórnarlambs Tsjernobylslyssins Forsætisráðherrann fyrrverandi dæmdur til dauða Telja að lestarteinar hafi verið sprengdir viljandi í Póllandi Enn og aftur tilkynnt um dróna í Danaveldi Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Loftslagskvíði geti ýtt undir fíkniefnaneyslu Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Kynna umfangsmiklar breytingar á stuðningi við hælisleitendur Bílstjóri strætisvagnsins laus úr haldi Um hundrað slösuðust og tuttugu voru handtekin á mótmælum í Mexíkó Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Ætlar að lögsækja BBC þrátt fyrir afsökunarbeiðni Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Árásir á lestarkerfi Úkraínu hafi þrefaldast Hætta notkun metanhemjandi íblöndunarefnis Rannsaka tengsl Epstein við Clinton Þrír látnir eftir að rútu var ekið á biðskýli Sprengdu næst stærstu olíudælustöð Rússlands Sautján ára og í leit að peningum fyrir spöngum „Þeir sem leika sér að eldinum munu brenna upp til agna“ Sjá meira