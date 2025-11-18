Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 18. nóvember 2025 13:43 Húsið var byggt árið 1923 og nýtur aldursfriðunar. Það er því óheimilt að gera á því breytingar, flytja það eða rífa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. Við Skólavörðustíg í miðborg Reykjavíkur stendur reisulegt 275 einbýlishús á þremur hæðum. Húsið var teiknað af Guðjóni Samúelssyni, arkitekt og fyrrverandi húsameistara ríksins, og byggt árið 1923. Ásett verð er 495 milljónir króna. Guðjón hefur teiknað margar af fallegri byggingum landsins, þeirra á meðal Hallgrímskirkju, Reykjavíkurapótek, Akureyrarkirkju, Landakotskirkju og aðalbyggingu Háskóla Ísland, Hótel Borg, aðalbyggingu Landspítalans, Listasafn Íslands, Þjóðleikhúsið, St. Jósefsspítala, Kleppsspítala og Sundhöll Reykjavíkur. Húsið er áberandi kennileiti á Skólavörðuholtinu og er að mestu óbreytt frá upprunalegri gerð. Það er byggt í nýbarokksstíl með sveigðum gaflbrúnum og barokkgluggum með smárúðum sem setja sjarmerandi svip á eignina. Húsið nýtur það aldursfriðunar og er því óheimilt að gera á því breytingar, flytja það eða rífa, nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. Upphaflega var það byggt sem íbúðarhús en hefur í gegnum tíðina ýmist verið nýtt sem íbúðarhúsnæði eða nýtt undir blandaða atvinnustarfssemi. Undanfarin ár hefur þar verið rekið gistiheimili og heimagisting. Eignin skiptist í eldhús, ellefur svefnherbergi, ellefu baðherbergi og þvottahús og tvær aukaíbúðir. Fallegur steinveggur umlykur lóðina við götu. Nánari upplýsingar má nálgast á fasteignavef Vísis. Hús og heimili Fasteignamarkaður Arkitektúr Reykjavík Mest lesið Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Tónlist Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Lífið Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Lífið Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar „Þetta er þér að kenna“ Lífið Síðasta púslið væntanlegt í maí Lífið Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Lífið Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð Lífið Fleiri fréttir „Þetta er þér að kenna“ Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð „Hann er að slátra laxinum“ Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Hefði getað blindast ef æxlið hefði ekki uppgötvast Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið Íslenskur læknanemi keppir til úrslita í Bakaraslagnum Óða boðflennan fangelsuð Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Langar að prófa „anal“ en er stressuð Birti gamalt bréf til Guðna: „Íslanzka mín er ekki gott“ Grey's Anatomy stjarna með krabbamein Þegar allt sauð upp úr „Þetta er svona í alvöru, ekki bara í bíómyndum“ Krakkatían: Skrekkur, Hamlet og höfuðborgir Var ráðskona Kára Stefánssonar þegar ástin kviknaði Áratugir af óvissu enduðu með einni setningu í ræktinni Neistaflug hjá Guggu og Flona á rúntinum Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Litlu munaði að þyrlan þyrfti að nauðlenda Sjá meira