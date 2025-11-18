Innlent

Ís­lendingar strauja kortin og hverfandi líkur á vaxtalækkun

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um ákvörðun Evrópusambandsins sem ljós varð í Brussel í morgun. 

Þar var endanlega ákveðið að Ísland og Noregur muni fá á sig hina umdeildu verndartolla á kísilmálm þrátt fyrir áköf mótmæli stjórnvalda. 

Þá fjöllum við um verðbólguna sem enn er allt of mikil og segist sérfræðingur því á því að afar litlar líkur séu á vaxtalækkun á morgun hjá Seðlabankanum.

EInnig fjöllum við um flensuna sem læknar segja að sé fyrr á ferðinni þennan veturinn en oft áður. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. nóvember 2025

