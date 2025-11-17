Tveir sækjast eftir því að verða dómandi og varadómandi við Endurupptökudóm. Skipað verður í embættin frá 1. febrúar næstkomandi en dómsmálaráðuneytið auglýsti embættin laus til umsóknar í október.
Endurupptökudómur er sérdómstóll sem sker úr um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmála sem dæmd hafa verið í héraðsdómi, Landsrétti eða Hæstarétti.
Reimar Snæfells Pétursson lögmaður sækir um embætti dómanda og Dr. Matthías G. Pálsson lögfræðingur um embætti varadómanda. Greint er frá þessu á vef Stjórnarráðsins en umsóknarfrestur rann út 10. nóvember síðastliðinn.
Þar segir jafnframt að umsóknirnar hafi verið afhentar dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara til meðferðar. Fimm dómendur starfa við Endurupptökudóm og fimm varadómendur.
Reimar er einn stofnenda LLG Lögmanna og hefur verið í eigendahópi fyrirtækisins frá upphafi. Þá var hann formaður Lögmannafélags Íslands á árunum 2015 til 2018, að því er fram kemur á vef lögmannsstofunnar. Áður var Reimar meðal annars starfandi lögmaður hjá Nestor lögmönnum á árunum 1998-2004, lögfræðingur og framkvæmdastjóri hjá Atorku hf. á árunum 2005-2007 og lögfræðingur hjá Straumi – Burðarás fjárfestingarbanka hf. frá 2007-2008.
Matthías G. Pálsson sótti einnig um stöðu dómanda við Endurupptökudóm árið 2024 en hlaut ekki stöðuna. Hann hefur meðal annars gengt stöðu fastafulltrúa Íslands gagnvart Evrópuráðinu, Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO), Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (WFP) og Alþjóðasjóði um þróun landbúnaðar (IFAD) í Róm.
Samkvæmt lögum skipar dómsmálaráðherra fimm dómendur í Endurupptökudóm. Þrír af þeim skulu vera embættisdómarar, sem starfa við Hæstarétt, Landsrétt og héraðsdóm. Þá eru embætti tveggja dómara og jafnmargra varadómenda auglýst og mega þeir ekki vera starfandi eða fyrrverandi dómarar. Skipunartími í dóminn er fimm ár.