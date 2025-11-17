Takast á um kísilmálm og vilja hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum hér á landi Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 17. nóvember 2025 11:35 Í hádegisfréttum fylgjumst við áfram með deilum Íslands og Noregs við ESB en fundi framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem átti að fara fram í morgun var enn á ný frestað. Það er því enn óljóst hvort boðaðar verndarráðstafanir vegna innflutts kísilmálms bitni á Íslandi og Noregi. Einnig fjöllum við um nýja tegund af fjársvikum sem vart hefur orðið við hér á landi undanfarnar vikur og heyrum í lögreglunni um hvað beri að varast. Að auki verður rætt við varaþingmann sem síðar í dag ætlar að ræða á Alþingi hugmyndir um að hækka aldurstakmörk á samfélagsmiðlum til að stemma stigu við of mikilli notkun barna á slíkum miðlum. Í íþróttapakka dagsins gerum við svo upp hið grátlega tap gegn Úkraínu í gærkvöldi sem gerði út um drauminn um að komast á HM á næsta ári. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Hundrað þúsund í höfuðstólinn eru orðin að átján í dag Innlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent Handtekinn í Dölunum Innlent Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Innlent Telja að lestarteinar hafi verið sprengdir viljandi í Póllandi Erlent „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Innlent Fleiri fréttir Situr fastur í vaxtasúpu og býst við bílskúrssmíði fyrir börnin Flestum þykir ekki nóg gert en þeim fjölgar sem telja of langt gengið Netsvikarar þykjast vera þekkt íslensk fyrirtæki Umfangsmikil lokun á köldu vatni í Kópavogi Mark Rutte heimsækir Ísland Handtekinn í Dölunum Eldur í ruslabíl í Bríetartúni „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Börn sækist í bækur á ensku Minntust þeirra sem hafa látist í umferðinni 70 ára afmæli Tónlistarskóla Árnesinga fagnað Bílbelti bjarga mannslífum og stafrænt kynferðisofbeldi færist í aukana Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Verði að tryggja að á íslensku megi alltaf finna svar Dröfn og Samtökin ’78 verðlaunuð á degi íslenskrar tungu „Unga fólkið okkar er umkringt efni á ensku“ Beltunum að þakka að bræðurnir séu enn á lífi Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Flugvél lenti í Keflavík vegna bilunar Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Sjá meira