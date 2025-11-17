Liðsfélagi Fanneyjar máluð öll í gulli Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. nóvember 2025 13:32 Gullmáluð Felicia Schröder með bikarinn í myndatökunni. @Sportbladet Fanney Inga Birkisdóttir og félagar í Häcken tóku á móti sænska meistaratitlinum í gær eftir sigur á Piteå í lokaumferðinni. Fanney Inga stóð í marki Häcken í lokaleiknum en hún hefur verið varamarkvörður liðsins í sumar. Hún stóð sig samt vel og hélt markinu hreinu í þremur af fjórum leikjum sínum í sænsku deildinni á leiktíðinni. Framherjinn Felicia Schröder hefur hins vegar verið aðalmanneskjan í sóknarleiknum hjá Häcken og þar er ný stórstjarna fædd. Sportbladet málaði Schröder bókstaflega í gulli eftir leikinn fyrir myndatöku af leikmanni ársins. Hin átján ára gamla Schröder var langmarkahæst í deildinni með þrjátíu mörk í 26 leikjum en hún skoraði þrettán mörkum meira en sú sem endaði í öðru sætinu. Schröder var einnig í fjórða sætinu í stoðsendingum (með átta) og kom því með beinum hætti að 38 mörkum liðsins á leiktíðinni sem var það langmesta. Þetta gerði hún þrátt fyrir að eiga enn eitt tímabil eftir sem táningur. Hér fyrir neðan má sjá myndband af myndatökunni. View this post on Instagram A post shared by Sportbladet (@sportbladet) Sænski boltinn Mest lesið Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Fótbolti Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans Fótbolti Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter Fótbolti Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Fótbolti Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn Sakaði mótherjana um að nota vúdú Fótbolti Vonast til að Barcelona geti stöðvað sigurgöngu Lyon Fótbolti Fleiri fréttir Spænsku stelpurnar mæta þeim ensku á Wembley en ekki þær íslensku Liðsfélagi Fanneyjar máluð öll í gulli Fá jafnstóran klefa og karlarnir í Barcelona Hótað tíu leikja banni fyrir færslu á samfélagsmiðlum Sakaði mótherjana um að nota vúdú Liðsfélagi Glódísar Perlu hættir í landsliðinu Liverpool-stjarnan grét í leikslok Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans HM-hátíð á Ráðhústorginu í Osló í dag Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Dagskráin í dag: Þjóðverjar og Bónus extra Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fullkomin undankeppni hjá Noregi Reynslumiklar Valskonur kveðja „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir „Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag“ Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Arnar: Ég laug aðeins að strákunum í sumar Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fanneyju skipt út til heiðurs, Elísa lagði upp og Rosengård reddaði sér Hafrún Rakel hetja Bröndby Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Erfið byrjun hjá Cecilíu og Karólínu Leiðin á HM: Arnar fer ekki að ljúga núna Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Haaland þakklátur mömmu sinni Sjá meira