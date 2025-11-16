Vaxtamálið og áhrif á lánakjör, Evrópumál, lögfesting sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og baráttan fyrir íslenskunni í stafrænum heimi. Allt þetta og fleira til verður til umfjöllunar á Sprengisandi í dag.
Agnar Tómas Möller og Kristinn Máni Þorfinnsson ræða fyrstir vaxtadóm Hæstaréttar, áhrif hans á lánakjör til almennings og horfur í vaxtamálum til framtíðar en stýrivextir verða ákveðnir í þessari viku.
Eftir það kemur Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, og ræðir innleiðingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem var lögfestur í síðustu viku, nýjan stýrihóp um baráttu gegn fátækt sem hún veitir forstöðu og stöðu Flokks fólksins í ríkisstjórninni.
Klukkan 11 koma svo Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Þorsteinn Víglundsson, fyrrverandi ráðherra, og Dagbjört Hákonardóttir, þingkona Samfylkingar, til að ræða Evrópumálin.
Af hverju eru evruvextir ekki á Íslandi? Myndu þeir breyta einhverju fyrir almenning, t.d. í húsnæðismálum? Er EES-samningurinn í uppnámi vegna þess að Íslendingar fá ekki undanþágu frá verndaraðgerðum gagnvart innflutningi á kísilmálmi. Er marklaust að tala um frekari nálgun við ESB sem stendur.
Síðust koma svo þau Halldór Benjamín Þorbergsson, stjórnarformaður Almannaróms, og Lilja Dögg Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Almannaróms, og munu þau fara yfir baráttuna fyrir íslenskunni í stafrænum heimi en þar er Almannarómur miðstöðin sem heldur utan um máltækniverkefni Íslendinga. Í dag er Dagur íslenskrar tungu.