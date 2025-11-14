Spænska knattspyrnukonan Andrea Medina fékk afar slæmt höfuðhögg í leik Atletico Madrid og Juventus í Meistaradeild kvenna í fótbolta.
Medina lenti í slæmum árekstri við ítölsku landsliðskonuna Barböru Bonansea. Hún hneig niður á völlinn stuttu eftir áreksturinn og lá hreyfingarlaus á meðan kallað var á sjúkralið.
Eftir að hafa fengið aðhlynningu á vellinum var spænska U23-landsliðskonan borin af velli á sjúkrabörum og flutt á sjúkrahús með sjúkrabíl.
Hin reynda breska íþróttafréttakona Jacqui Oatley var meðal þeirra sem lýstu leiknum fyrir Disney+. Hún brást við hinum ógnvekjandi atburðum með því að birta færslu á samfélagsmiðlum:
„Þetta er hræðilegt. Við vorum að lýsa leik Atletico Madrid gegn Juventus í @UWCL fyrir Disney+ og ungi spænski vinstri bakvörðurinn Andrea Medina hneig skyndilega niður – hún fékk langa og bráða aðhlynningu áður en hún var borin af velli. Við óskum henni alls hins besta og vonum að hún sé í lagi,“ skrifaði Jacqui Oatley.
Þrátt fyrir að meiðsli Medinu virtust alvarleg var leikurinn kláraður, með tíu mínútna viðbótartíma. Atletico tapaði að lokum 2-1, en Emma Stolen Godo og Bonansea skoruðu sigurmark Juventus.
Eftir leikinn beindist athyglin skiljanlega að mestu að Medinu. Atletico staðfesti á samfélagsmiðlum sínum að alvarlegt höfuðhögg hefði valdið því að unga varnarkonan þyrfti frekari rannsóknir og meðferð.
Spænska félagið sagði: „Andrea Medina var skipt af velli eftir að hafa hlotið höfuðáverka. Knattspyrnukonunni líður vel en hún hefur verið flutt á sjúkrahús til frekari rannsókna.“
Í samtali við fréttamenn kom Carmen Menayo, aðalþjálfari Atletico, með frekari hvetjandi fréttir af ástandi Medinu: „Ég held að henni líði vel, hún er á sjúkrahúsi og þarf að fara í rannsóknir en ég held að hún sé í lagi. Það er það mikilvægasta af öllu.“
Hún hefur nú verið útskrifuð af sjúkrahúsinu en þarf eflaust talsverðan tíma til að jafna sig áður en hún snýr aftur inn á fótboltavöllinn.
Medina hefur spilað í öllum þremur leikjum Atletico Madrid í Meistaradeildinni á þessu tímabili. Hún var meðal markaskorara í 6-0 sigri þeirra á St. Pölten. Hún hefur leikið með öllum yngri landsliðum Spánar, frá U16 upp í U23, og unnið tvo Evrópumeistaratitla með U19-liðinu og heimsmeistaratitil með U20-liðinu.
