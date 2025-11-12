Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Atli Ísleifsson skrifar 12. nóvember 2025 12:57 Drífa Kristín Sigurðardóttir. Stjr Dómsmálaráðherra hefur skipað Drífu Kristínu Sigurðardóttur til að gegna embætti skrifstofustjóra á skrifstofu löggæslumála í dómsmálaráðuneytinu. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að skrifstofa löggæslumála fari með málaflokka lögreglu, landhelgisgæslu og almannavarna, auk vopnamála og annarra tengdra mála. „Drífa Kristín lauk Cand.jur. frá Háskóla Íslands árið 2004 og LL.M. frá Columbia Law School árið 2012. Hún hlaut leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómi árið 2006. Drífa Kristín var staðgengill skrifstofustjóra skrifstofu almanna- og réttaröryggis og teymisstjóri löggæsluteymis á sömu skrifstofu á árunum 2023-2025. Áður starfaði hún sem lögfræðingur á skrifstofu almanna- og réttaröryggis frá árinu 2020-2023 þar sem hún bar ábyrgð meðal annars ábyrgð á málefnum löggæslu. Á árunum 2017-2020 starfaði Drífa Kristín sem lögfræðingur nefndar um eftirlit með lögreglu. Áður starfaði hún sem lögmaður á fyrirtækjasviði Landsbankans, fyrst frá 2004-2011 og aftur frá 2012-2016. Drífa Kristín hefur verið í varastjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins frá árinu 2024, var í stjórn Matís ohf. 2018-2024, varastjórn Landsbréfa 2019-2020 og í háskólaráði Háskólans í Reykjavík 2014-2016. Þá hefur hún setið í ýmsum nefndum og ráðum. Embætti skrifstofustjóra á skrifstofu löggæslumála var auglýst laust til umsóknar þann 27. ágúst sl. og bárust alls 16 umsóknir. Einn umsækjandi dró umsókn sína til baka. Ráðherra skipaði þriggja manna nefnd til að meta hæfni umsækjenda um embættið, sbr. 19. gr. laga nr. 15/2011 um Stjórnarráð Íslands. Hæfnisnefndin fór yfir umsóknir allra umsækjenda með tilliti til menntunar- og hæfniskrafna. Fjórir umsækjendur voru taldir uppfylla almenn hæfnisskilyrði til að gegna embættinu og voru boðaðir í viðtal hjá nefndinni. Að loknu heildarmati á gögnum málsins var það mat nefndarinnar að Drífa Kristín Sigurðardóttir væri hæfust til að gegna embætti skrifstofustjóra,“ segir í tilkynningunni. Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Lögreglan Stjórnsýsla Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Dóra Björt hætt við formannsframboðið Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Fleiri fréttir Dómsmál á hendur starfsmanni Múlaborgar hafið Þorleifur Kamban er látinn Safnar undirskriftum til varnar síðdegisbirtunni Umræða um að flokkurinn beri skarðan hlut jaðri við áróður Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Krefjast þess að stjórnvöld slíti samstarfi við Anthropic Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Ofbeldi gegn öldruðum færist í aukana og réttindi fatlaðra loks lögfest Óskar eftir fundi með Apple Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot Sjá meira