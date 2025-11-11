Krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir borgarstjóranum Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. nóvember 2025 13:20 Frá mótmælum í Istanbúl þann 26. október, mótmælendur halda á myndum af Ekrem İmamoğlu. EPA/ERDEM SAHIN Tyrkneskir saksóknarar krefjast tvö þúsund ára fangelsisdóms yfir Ekrem İmamoğlu borgarstjóra Istanbúl. Hann hefur setið í fangelsi síðan í mars vegna meintra spillingarmála en hann er einn helsti andstæðingur Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta. Auk İmamoğlu eru 401 manns til viðbótar ákærðir vegna málsins en þeim er gefið að sök að hafa viðað að sér um 160 milljörðum tyrkneskum líra og þannig haft þær upphæðir af ríkinu. Samkvæmt saksóknaraembættinu áttu svikin sér stað yfir tíu ára tímabil. Hann hefur verið borgarstjóri Istanbúl síðan árið 2019. Þegar İmamoğlu var handtekinn í mars brutust út ein stærstu mótmæli í sögu Tyrklands. Voru tæplega tvö þúsund manns handteknir í mótmælunum. İmamoğlu hafði áður verið úrskurðaður í sautján mánaða og fimmtán daga fangelsi fyrir að hafa móðgað embættismann og auk þess tveggja mánaða og fimmtán daga fangelsi fyrir hótanir. Sjálfur hefur İmamoğlu og stuðningsmenn hans sagt að handtaka hans sé af pólitísku meiði. İmamoğlu hafi ætlað sér framboð í forsetakosningum í Tyrklandi 2028 og Tyrklandsforseti vilji með handtökunni koma í veg fyrir framboð hans. Tyrkland Mest lesið Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Innlent Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Innlent Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Erlent Kínverjar menga mest en standa sig samt best Erlent Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Innlent Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Erlent Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Innlent Sprengdi sig í loft upp við dómshús Erlent Fleiri fréttir Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Grænlenskir góðmálmar og seinagangur bankanna Sprengdi sig í loft upp við dómshús Nýtt spillingarmál skekur Úkraínu Kínverjar menga mest en standa sig samt best Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Hótar að kæra BBC fyrir einn milljarð dala „Við viljum auðvitað fá fólkið okkar aftur til Úkraínu“ Reynt sé að grafa undan BBC sem þó hafi gert mistök Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Ætla ekki að endurskoða rétt samkynhneigðra til að giftast Sarkozy laus úr fangelsi Lagði til að forsætisráðherrann yrði afhöfðaður Sögð ætla að leita á náðir Trumps Skaut hreingerningakonu sem fór húsavillt Mótmæli gegn loftmengun í Nýju-Delí: „Ég sakna þess að anda“ Trump náðar Giuliani og aðra tengda kosningasamsærinu í Georgíu Frumvarp um fjármögnun alríkisins samþykkt í öldungadeildinni Flugvallarþorp gæti öðlast framhaldslíf Forstöðumaður BBC segir af sér vegna misvísandi umfjöllunar Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu Bretlandsher aðstoðar Belga vegna drónaflugs Nærri milljón rýmir vegna ofurfellibyls Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Gestir Bylgjunnar fá að synda undir þessu þaki Aflýsa yfir þúsund flugferðum Sex drepnir í árásum á blokkir og orkuinnviði Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Bretar vilja fara „dönsku leiðina“ í innflytjendamálum Sjá meira