Dómsmálaráðherra telur að ákvörðun ríkislögreglustjóra um að segja af sér sé bæði farsæl og rétt. Hún hafi skipað hana í stöðu sérfræðings í dómsmálaráðuneytinu á fullum launum lögum samkvæmt. Settur ríkislögreglustjóri var ekki lengi að ákveða sig þegar kallið kom í gær.
Fjallað verður um málið í kvöldfréttum Sýnar, en fráfarandi ríkislögreglustjóri vildi ekki veita viðtal vegna málsins.
Arion banki hefur kynnt nýtt húsnæðislánaframboð, eftir að hafa áður stöðvað tímabundið veitingu verðtryggðra lána í síðasta mánuði. Við förum yfir málið með fjármálaráðgjafa í myndveri.
Heimsþing kvenleiðtoga hófst í Hörpu í dag. Fulltrúar fréttastofu voru þar og ræddu við forsvarskonu þingsins, auk stjórnmálakvenna sem það sóttu. Þeirra á meðal er fyrrverandi forsætisráðherra Skotlands og varautanríkisráðherra Úkraínu.
Vinir Gunnfaxa hafa ákveðið að kaupa samskonar flugvél frá Bandaríkjunum til að skipta á henni og Flugfélagsþristinum sem fluttur var á Sólheimasand í sumar. Til þess hafa þeir hafið fjársöfnun.
Við verðum í beinni frá Grindavík, í dag eru tvö ár frá því að rýma þurfti bæinn vegna mikilla jarðhræringa, sem áttu eftir að hafa mikil áhrif á líf íbúa til framtíðar.
Í sportinu verður rætt við eina fremstu íþróttakonu landsins sem er frá í lengri tíma vegna brjóskloss, og getur ekki varið Evrópumeistaratitil sinn í ólympískum lyftingum.
