Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. nóvember 2025 22:53 Garðar Stefánsson er forstjóri Rapyd á Íslandi. Rapyd Greiðslumiðlunarfyrirtækið Rapyd hyggst innleiða nýtt endurkröfuferli sem felur meðal annars í sér að gögn sem send eru fyrirtæknu vegna endurkrafna verði að vera á ensku eða með enskri þýðingu. Eiríki Rögnvaldssyni, prófessor emerítus í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, barst afrit af tölvupósti sem Rapyd mun hafa sent til söluaðila sem eru í viðskiptum við fyrirtækið. Þar kemur fram að hingað til hafi starfsmenn í svokölluðu endurkröfuteymi aðstoðað við að þýða gögn og bætt við útskýringum á ensku og svo komið þeim áleiðis til kortasamtaka á borð við Visa, Mastercard og Amex. Sú breyting verði þar á eftir 1. desember næstkomandi að gögnin verði send beint til kortasamtakanna án skoðunar starfsmanns. Því þurfi öll gögn sem varða endurkröfu að berast á ensku. „Til að tryggja að mótmæli við endurkröfu séu tekin gild þurfa öll gögn að vera á ensku eða fylgja ensk þýðing á upprunalegum gögnum. Kortasamtökin telja annars mótmælin ógild og endurkrafan tapast,“ segir í tölvupóstinum. Eiríki Rögnvaldsson vakti athygli á þessu nýja kerfi Rapyd á Facebook-hópnum Málspjalli og var afdráttarlaus í máli. „Það er auðvitað sérkennilegt og ótækt að fyrirtæki sem starfar á Íslandi skuli krefjast þess að fá gögn á ensku. Þetta er þeim mun neyðarlegra sem Rapyd hefur lagt mikla áherslu á að það sé íslenskt fyrirtæki sem eigi „djúpar rætur í íslensku samfélagi“. Það verður ekki betur séð en þessar rætur séu allmjög farnar að trosna og jarðvegurinn kringum þær að blása upp,“ skrifaði hann. Greiðslumiðlun Fjármálafyrirtæki Íslensk tunga Mest lesið Þrír látnir í risaöldum á Tenerife Erlent Var komin á slæman stað og fór ekki úr húsi án fylgdar Innlent Aflýsa yfir þúsund flugferðum Erlent Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Innlent „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Innlent Sótti konuna á lögreglustöðina áður en hann réðst á hana Innlent „Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu“ Innlent Haldið föngnum neðanjarðar án sólarljóss mánuðum saman Erlent Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Innlent Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Innlent Fleiri fréttir Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Nýtt lánafyrirkomulag varanleg lausn til að losa um stífluna Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breiðholtsbraut Íslandsbanki ríður á vaðið og svipast um í Hegningarhúsinu „Gramsaði í munum“ og ók síðan brott á stolnum bíl undir áhrifum Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ „Dagur, enga frasapólitík hér“ Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Húsæðis- og efnahagsmál brenna á ungu fólki „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Margir keypt fleiri en einn vegna fordómafullrar umræðu Borgarstjórnarsigur lífsnauðsynlegur Sjálfstæðismönnum Brunaði af stað frá ölvunarpósti en var handtekinn við Hamraborg Var komin á slæman stað og fór ekki úr húsi án fylgdar Þriggja stiga skjálfti í Öskju Getur ríkislögreglustjóri setið áfram? Píratar kjósa formann í lok mánaðar Reyndi að flýja lögreglu en endaði uppi á kanti Engin ástæða til að breyta neinu Fölsuð megrunarlyf líklega á leið til landsins Óljóst hvað olli því að rútan hafnaði utan vegar Geta haft opið um helgar en algjör óvissa um húsnæðismálin Brosið fer ekki af Hrunamönnum Eldur bak við innstungu reyndist minni háttar Hætta á fölsuðum megrunarlyfjum og leitað í ræturnar Útkall á mesta forgangi vegna kajakræðara í vanda „Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu“ Í beinni: Skyndifundur Sjálfstæðismanna á Grand Hotel Alltaf hægt að gera betur á meðferðarheimilunum Sjá meira