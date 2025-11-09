Innlent

Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breið­holts­braut

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Áfram verður lokað fyrir umferð að næturlagi.
Steypuvinnu við nýja Breiðholtsbraut er lokið og gekk vel að sögn Vegagerðarinnar. Opnað verður fyrir umferð í fyrramálið. Alls fóru 1650 rúmmetrar af steypu í brúna sem nemur 205 steypubílum.

Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður áfram lokuð fyrir alla umferð þar til klukkan fimm í fyrramálið. Lokað hefur verið fyrir umferð frá því á föstudag vegna steypuvinnunnar.

Næstu tíu til fjórtán daga verður þessi sami kafli lokaður á nóttunni, frá klukkan tíu á kvöldin til klukkan hálf sjö á morgnana. Hæðartakmarkanir verða fjórir metrar þegar opnað verður fyrir umferð á ný vegna þeirrar miklu slysahættu sem getur skapast sé ekið á brúna, bæði fyrir ökumenn og starfsfólk á svæðinu.

Vegagerðin ítrekar í tilkynningu að mjög mikilvægt er að verktakar, flutningsaðilar sem og aðrir virði hæðartakmarkanir svo ekki verði slys á fólki eða skemmdir á brúnni. Hámarkshraði hefur verið lækkaður í 30 km/klst á meðan unnið er við brúna.

