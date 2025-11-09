Saka Rússa um að ógna kjarnorkuöryggi í Evrópu

Úkraínuher olli rafmagns- og heitavatnsleysi á fjölda heimila með drónaárásum á tvær rússneskar borgir nærri landamærum Úkraínu og Rússlands síðastliðinn sólarhring. Herir beggja landanna hafa skotið að orkuinnviðum á víxl nærri daglega að undanförnu.
Aðfaranótt laugardags féllu minnst sex í loftárásum Rússa á orkuinnviði og íbúðarhús á nokkrum stöðum í Úkraínu. Eldflaugar og drónar Rússlandshers hæfðu tengivirki sem sjá tveimur stórum kjarnorkuverum fyrir rafmagni.
Í yfirlýsingu á X í gærkvöldi sakaði Andrii Sybiha, utanríkisráðherra Úkraínu, Rússa um að gera kjarnorkuinnviði að skotmörkum sínum og ógna með því kjarnorkuöryggi Evrópubúa.
Í umfjöllun AP segir að Úkraínuher hafi gert drónaárásir á orkuinnviði í borgunum Voronezh og Belgorod og tugir þúsund heimila hafi verið án rafmagns svo klukkustundum skiptir. Upplýsingar um mannfall liggja ekki fyrir.
Samkvæmt upplýsingum sem miðillinn hefur frá varnarmálaráðuneyti Rússlands skaut herinn niður 44 dróna í suðvesturhluta landsins í nótt.
Friðarviðræður ríkjanna tveggja, með milligöngu Bandaríkjanna, hafa ítrekað siglt í strand. Þrjár vikur eru síðan greint var frá því að fyrirhugaður fundur Donalds Trump Bandaríkjaforseta og Vladimírs Pútín Rússlandsforseta yrði líklega ekki haldinn í bráð. Slíkur fundur krefðist að sögn talsmanns Pútíns mikils undirbúnings.
Sergey Lavrov utanríkisráðherra Rússlands sagðist í samtali við rússneska miðilinn Ria að hann væri opinn fyrir því að funda með Marco Rubio sendifulltrúa Bandaríkjanna og ræða framhald friðarviðræðna.
Talsmaður Kremlar hafnar því algerlega að Sergei Lavrov, utanríkisráðherra, hafi verið settur út í kuldann. Því hefur verið haldið fram að Lavrov hafi fallið í ónáð eftir að ekkert varð af fundi Vladímírs Pútín forseta og Bandaríkjaforseta í Ungverjalandi.