Minnst sex féllu í eldflauga- og drónaárásum Rússa á orkuinnviði og íbúðarhús í Úkraínu í dag.
Tveir létust og tólf særðust þegar Rússlandsher hæfði íbúðarhús í borginni Dnipro. Þá létust þrír í loftárás í Zaporizhzhia. Árásir voru gerðar á 25 stöðum hvaðanæva um Úkraínu, þar með talið í Kænugarði.
Víða er rafmagns- og heitavatnslaust eftir árásirnar. Yulia Svyrydenko forsætisráðherra Úkraínu sagði í færslu á Telegram að herinn hefði unnið skemmdir á mikilvægum orkuinnviðum í Kænugarði, Karkív og Poltava.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir varnarmálaráðuneyti Rússlands að Rússlandsher hafi skotið niður 79 dróna frá Úkraínuher í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá úkraínska flughernum skaut hann níu eldflaugar og 406 dróna niður á sama tíma.
Rússneskir ráðamenn segja árásir sínar á úkraínska orkuinnviði beinast að hernum en Úkraínumenn telja þær skýra aðför að fólkinu í landinu. Þá sé tilgangur þeirra að koma höggi á úkraínska hagkerfið.
Volodimír Selenskí forseti Úkraínu segir árásirnar sýna fram á brýna þörf á áframhaldandi refsiaðgerðum vestrænna ríkja gagnvart Rússlandi. Greint var frá því í gær að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði gert Ungverja undanskilda refsiaðgerðum vegna kaupa á rússneskri olíu í heilt ár. Péter Szijjártó utanríkisráðherra Ungverjalands sagði undanþáguna tryggja Ungverjum orkuöryggi.