Trump veitir Ungverjum undanþágu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 7. nóvember 2025 22:48 Orbán forsætisráðherra fundaði með Trump í Hvíta húsinu í dag. AP Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gert Ungverja undanskilda refsiaðgerðum vegna kaupa á olíu frá Rússlandi, að sögn utanríkisráðherra Ungverjalands. Trump fundaði með Viktor Orbán forsætisráðherra í Hvíta húsinu í dag. Greint var frá því fyrr í kvöld að Trump hefði sagst íhuga að veita slíka undanþágu á grundvelli þess að Ungverjar teldu sig ekki hafa aðgang að olíu og jarðgasi annars staðar frá vegna legu landsins. Nefnilega að það liggi ekki að sjó og verði því að reiða sig á landflutninga frá Rússlandi. Péter Szijjártó utanríkisráðherra Ungverjalands tilkynnti um undanþáguna á samfélagsmiðlum í kvöld í kjölfar fundar Trump og Orbán. „Bandaríkin hafa veitt Ungverjalandi fulla og ótakmarkaða undanþágu frá refsiaðgerðum á olíu- og gaskaup. Við erum þakklát fyrir þessa ákvörðun sem tryggir orkuöryggi Ungverjalands,“ skrifaði hann á samfélagsmiðlinum X. Bandaríkin beittu nýlega tvö stærstu olíufyrirtæki Rússlands, Rosneft og Lukoil, viðskiptaþvingunum í síðasta mánuði en þau hafa haldið áfram olíuflutningum til Ungverjalands sem er mjög háð rússnesku eldsneyti. Ungverjaland Bandaríkin Rússland Bensín og olía Viðskiptaþvinganir Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Saksóknari handtekinn við skemmtistað í sumar Innlent „Alla mína ævi var ég að reyna að verja hann fyrir kynþáttafordómum“ Innlent Lítið hægt að gera við kínverska vagna Strætó annað en að stöðva þá Innlent Gallinn varði í átta vikur og tveir komust úr landi Innlent Skulda annarri konu fleiri milljónir vegna launamismunar Innlent Fær ekkert greitt því að hann er Íslendingur Innlent Nauðguninni flett upp í LÖKE hjá þremur embættum Innlent Meti kostnað og ábyrgð annarra á að greiða varnargarða Innlent Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Erlent Tafir vegna óhapps við Sprengisand Innlent Fleiri fréttir Skoðar að undanþiggja Ungverja viðskiptaþvingunum á Rússa Neita fregnum um að Lavrov hafi verið settur af Dæmd í fangelsi fyrir áreitið Guðmundur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð í Svíþjóð Njósnað um konuna sem ásakaði Khan um kynferðisbrot Gefa grænt ljós á kröfur um skráningu líffræðilegs kyns í vegabréfum Rússar nærri stærstu landvinningunum í rúm tvö ár Lykilorð Louvre einfaldlega Louvre „Samlokumaðurinn“ sýknaður Féll í yfirlið í skrifstofu Trumps Segjast hafa fundið vopn frá Hamas fyrir hryðjuverk í Evrópu Rannsaka hakakrossa sem voru málaðir með blóði úr manni Pútín sagður beina kúgunartækjum sínum að eigin stuðningsmönnum Flugumferðarstjórar að bugast og dregið úr ferðum innanlands Belgar kalla saman þjóðaröryggisráð vegna drónaflugs við flugvelli Tala látinna hækkar á Filippseyjum Óttast að María sé að stela athyglinni frá Jesú á samfélagsmiðlum Tortryggnir í garð tolla Trumps Plata hermenn í hjónaband og hirða svo bæturnar Hver er Zohran Mamdani og hvað vill hann? Banna samtök íslamista og gerðu húsleit hjá fleiri Evrópuríki ná saman um verulega útþynnt loftslagsmarkmið Stofnar Facebook hóp fyrir hatur gegn sjálfum sér Sjö látnir eftir flugslysið í Kentucky Tugir látnir eftir fellibyl á Filippseyjum „Versta martröð Trumps“ kjörin borgarstjóri New York Féll til jarðar rétt eftir flugtak Fundu 1,7 tonn af kókaíni í kafbát á miðju Atlantshafi Náðu myndum af háhyrningum að velta hvítháfum og éta úr þeim lifrina Fer fram og til baka með SNAP Sjá meira