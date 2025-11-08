„Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu“ Agnar Már Másson skrifar 8. nóvember 2025 15:12 Guðrún Hafsteinsdóttir hélt peppfundi á Grand Hótel á laugardag. Aðsend Fátt nýtt kom fram í ræðu Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, á peppfundi flokksins á Grand Hotel í Reykjavík í dag. Hún gagnrýndi ríkisstjórnina að vanda og hjólaði í vinstri meirihlutann í borgarstjórn Reykjavíkur. Sérstaklega gerði hún húsnæðismál, útlendingamál og menntamál að umfjöllunarefni sínu. „Mikið svakalega hlakka ég til að hreinsa til í ráðhúsinu í vor,“ sagði formaðurinn í ræðu sinni á fundinum, sem boðað var til með skömmum fyrirvara og undir þeim formerkjum að Guðrún ætlaði að kynna „nýja ásýnd flokksins“ og ræða leiðina „í átt að stærra Íslandi.“ Flokkurinn hefur siglt ólgusjó í stjórnarandstöðu, að minnsta kosti hvað fylgi flokksins varðar að landsvísu en boðað var til fundarins á mánudag eftir að greint var frá könnun þar sem Miðflokkurinn virtist narta í hælana á Sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn nýtur þó mests fylgis í Reykjavíkurborg samkvæmt flestum könnunum þar og hefur gert það í nokkur ár. Aftur á móti hefur flokkurinn sjaldan gengið að því vísu að komast í meirihluta þar sem aðrir flokkar hafa margir sniðgengið sjálfstæðismenn í meirihlutaviðræðum í borginni. Fulltrúaráð flokksins mun á mánudag, 10. nóvember, ákveða aðferð við val á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningar 2026. Segir erfitt að klúðra málunum meira en borgarstjórnin Guðrún sagðist í ræðu sinni efast um að hægt væri að „klúðra málum meira“ í ráðhúsi Reykjavíkurborgar, jafnvel þó svo að borgarstjórnarmeirihlutinn „leggði sig allan fram um það.“ Þá skaut Guðrún einnig á ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sem hefur tekist brösuglega að efna gefin kosningaloforð að lækka vexti í landinu síðasta árið. „Sjálfstæðismenn hafna frösum og ódýrum slagorðum. Við Sjálfstæðismenn tölum ekki um plan nema að við séum með raunverulegt plan,“ sagði Guðrún, sem vill meina að ríkisstjórnin hafi stöðvar vaxtalækkunarferlið, sem hafi hafist í tíð síðustu ríkisstjórnar þegar Bjarni Benediktson var í fjármálaráðuneytinu. Hún gerði nýjan húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar að umræðuefni en gagnrýndi auk þess þéttingu byggðar. „Þegar Sjálfstæðisflokkurinn hélt um stjórnartaumana í Reykjavík var nægt framboð af lóðum. Svo færðust völdin til R-listans og síðar Samfylkingarinnar og meðreiðarsveina þeirra á fimm eða sex-klofnum vinstri vængnum í borginni. Var þá skrúfað fyrir lóðaframboð og fasteignaverð rauk upp,“ sagði Guðrún, og tók enn fremur fram að það eina sem borgina hefði ekki skort væru starfshópar og nefndir. Borgin standi ráðalaus fyrir lestrarvanda Þá gerði hún lestrarvanda ungmenna að umfjöllunarefni sínu og sagði að skólayfirvöld, til dæmis í Reykjavík, stæðu ráðþrota gagnvart „þessu neyðarástandi“. Vert er að nefna PISA-mælingar frá 2022 sýni að lestrarvandinn sé minnstur í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu, þó hann sé vissulega allmikill. „Eina sem kemur frá þeim [skólayfirvöldum] eru langir leiðbeiningabæklingar um hvernig halda skuli barnaafmæli. Og jú, nú má ekki gefa krökkum einkunnir sem þau skilja. Því nú fá börnin litakóðaða bókstafi sem enginn veit hvað þýða og engin hefð er fyrir hér á landi,“ tók Guðrún fram. Hún gangrýndi þó að borgarstjórnaryfirvöld hafi lagt steina í götur einkaaðila sem vilja koma á fót menntastofnunum. Hópur fólks sem komi og misnoti gestrisni Íslendinga Í ræðu sinni hampaði hún því að Sjálfstæðismönnum hafi teksit að fækka hælisumsóknum um 70 prósent með tveimur samþykktum frumvörpum að útlendingalögum. „Hér og annars staðar í Evrópu er hópur fólks sem er hingað kominn eingöngu til þess að þiggja, og sýna engan áhuga á því að leggjast á árarnar með okkur hinum. Þessi hópur er hingað kominn gagngert til þess að misnota gestrisni Íslendinga og níðist þannig á bæði velvild okkar og velferðarkerfi,“ sagði hún einnig. „Skilaboð okkar til þessa hóps eru skýr: Ef þú misnotar kerfið og fylgir ekki lögum og reglum, þá ertu ekki velkominn.“ Að lokum kvaðst hún þurfa flokksmenn með sér í „ferðalagið sem stendur fyrir dyrum.“ „Sjálfstæðisstefnan er okkur til halds og trausts og við skulum ganga veginn stolt, sagði formaðurinn. „Stolt af okkar afrekum, stolt af okkar stefnu, en fyrst og síðast stolt af því að tilheyra Sjálfstæðisflokknum.“ Jens Garðar Helgason varaformaður og Vilhjálmur Árnson ritari toku svo til máls að lokinni ræðu Guðrúnar. Jens sagðist myndu á næstunni kynna tillögur flokksins til þess að draga úr ríkisfjármálum. 