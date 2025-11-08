Hagfræðingur segir ný lánaviðmið Seðlabankans nánast óskiljanleg og ekki til þess fallin að minnka óvissu á lánamarkaði. Hann segir óvíst að bankanum takist ætlunarverk sitt. Fjallað verður um málið í hádegisfrettum.
Forstjóri Barna- og fjölskyldustofu segir alltaf hægt að gera betur í starfsemi meðferðarheimila, eftir að starfsmenn og skjólstæðingar á meðferðarheimilinu Bjargey lýstu brestum á starfinu.
Íslenska tónlistarkonan Laufey hefur verið tilnefnd til Grammy verðlauna fyrir breiðskífuna A Matter of Time. Poppfræðingur segir hana með þessu stimpla sig á stjörnuhimininn.
Það er nóg um að vera í ensku úrvalsdeildinni og stórleikur framundan í dag. Við heyrum í Ólafi Ólafssyni, fyrirliða karlaliðs Grindavíkur í körfubolta, en liðið stendur mjög sterkt í Bónus-deildinni.
