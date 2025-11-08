Hjónin Magnús Karel Hannesson og Inga Lára Baldvinsdóttir á Eyrarbakka eru handhafar menningarverðlaun Árborgar fyrir árið í ár, en þau hafa á undanförnum áratugum auðgað menningarlíf í sveitarfélaginu svo sómi er að. Þau eru líka ný búin að gefa um bók um „Horfin hús á Eyrarbakka og þróun byggðarinnar frá 1878 til 1960”.
Menningarverðlaunin voru nýlega afhent við hátíðlega athöfn í húsnæði Byggðasafns Árnesinga á Eyrarbakka enda þótti vel við hæfi að vera á þeim í stað þar sem handhafar verðlaunanna búa þar eða þau Magnús Karel og Inga Lára. Það var samþykkt samhljóða í bæjarráði Árborgar að veita þeim hjónum þessa viðurkenningu í ár og þakka þeim um leið fyrir þeirra ómetanlega menningarstarf í þágu samfélagsins en hjónin hafa staðið fyrir ljósmyndasýningu á Eyrarbakka, sögugöngum og síðast en ekki síst hafa þau séð um rekstur Laugabúðar.
Hvað segið þið, eruð þið ekki ánægð með þessa viðurkenningu?
„Jú við erum það náttúrulega og erum mjög þakklát líka og eins og Inga Lára tók fram í sínu þakkarávarpi þá þökkum við auðvitað fyrir hana að auðmýkt,” segir Magnús.
Hvaða þýðingu hefur svona viðurkenning fyrir ykkur?
„Jú hún lyftir upp því starfi, sem unnið hefur verið,” bætir hann við.
„Maður náttúrulega er þakklátur fyrir að það er einhver, sem hefur tekið eftir því og metur það,” segir Inga Lára og bætir við.
„Við höfum bara viljað vera þátttakendur í samfélaginu og miðlað því, sem við getum miðlað og þetta er það, sem við kunnum að gera og getum gert”.
Og hjónin gáfu út bók í sumar, sem hefur fengið mikla athygli en hún er um horfin hús á Eyrarbakka og þróun byggðarinnar frá 1878 til 1960.
„Það var mjög skemmtilegt verkefni að okkar mati og við höfum fengið góð viðbrögð við bókinni þannig að við erum mjög sátt í dag,” segir Magnús Karel.
En hvað er best við Eyrarbakka að mati hjónanna?
„Ég væri ekki búsett hér enn á Eyrarbakka ef það væri ekki gott að búa hérna. Ég flutti hingað 1982 og er hér enn”, segir Inga Lára.
Magnús Karel, hvað er best við Eyrarbakka?
„Það er náttúrulega umhverfið, það er fólkið, sem hér býr og það er auðvitað þessi saga, sem við höfum verið að reyna að tryggja að gleymdist ekki.”