Þyrstir fagna komu jólabjórsins til byggða

Fyrsti föstudagur nóvember er í dag, en í hugum sumra markar það mikil tímamót og jafnvel snemmbúið upphaf aðventunnar, þar sem jólabjórinn tekur að flæða í kvöld. Dagskráin hefur staðið yfir frá í hádeginu en hún nær hápunkti sínum þegar eina mínútu vantar í níu.
Danska kráin á Ingólfsstræti var stappfull jafnt inni sem úti við tilefnið og Baldur Heimisson rekstrarstjóri segir j-daginn svokallaða hápunkt ársins.
„Það eru allir mættir á dekk í dag og þetta er annasamasti og skemmtilegasti dagur ársins. Það er frábært prógramm hjá Ölgerðinni, Senu og okkur auðvitað og það verður ekki skemmtilegra en þetta,“ segir hann.
Lúðrasveit Hafnarfjarðar hefur orðið fastur liður í j-dagsdagskránni en hún hefur komið fram á Dönsku kránni undanfarin ár. Meðlimur sveitarinnar segir mikla eftirspurn eftir verkefninu.
„Þetta er algjör snilld. Þetta er orðið árleg hefð að koma hingað og það er slegist um að fá að mæta á þessi gigg því þetta er þvílíkt partí,“ segir Helena Guðjónsdóttir tónlistarkona.
Hún segir gestina taka mjög vel í tilbreytinguna en gestir Dönsku krárinnar eru vanari því trúbadorum en túbum og trompetum.
„Þau taka sjúklega vel í það. Það er alltaf þvílík stemning. Það er strax einn orðinn árlegur aðdáandi. Hann var mættur með stjórnandaprikin og var að hjálpa okkur áðan þegar við byrjuðum,“ segir hún.
„Við erum búin að spila hálf níu og þá verður trúbador í smástund áður en talið verður niður í bjórinn,“ bætir hún við en opnað verður fyrir jólabjórskranana klukkan 20:59.