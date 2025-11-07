Greipur Hjaltason hefur gert garðinn frægan í uppistandi og ekki síst með gríðarlega vinsælum grínmyndböndum á samfélagsmiðlum. Myndböndin raka inn milljónum áhorfa en vegna reglna miðla eins og TikTok fá Íslendingar ekki greitt krónu.
Greipur hefur undanfarin ár framleitt grínmyndbönd á samfélagsmiðlum og notið mikilla vinsælda. Pabbabrandarar Greips og tilhneiging fjögurra ára sonar hans Magnúsar að detta hafa svoleiðis slegið í gegn. Hann segir áhorfin fara upp og niður og að hann sé ekki með neina fasta tölu á þeim en að þau nemi allavega mörgum milljónum.
Greipur segist aldrei hafa haft mikinn áhuga á því að gera grínið arðbært.
„Ég var ekkert að pæla í þessu fyrr en að konan mín sýndi mér myndband af konu í Bandaríkjunum sem setti inn myndband af ketti að hoppa út um gluggann í vinnunni og fékk einhverja þrjú þúsund dollara fyrir. Þá er maður svona: Ó what, ég gæti bara verið living the good life hérna. En ég veit það ekki, ég pæli ekki mikið í því. Ég veit að ég mun fá tækifæri annars staðar. Ég reyndi að gera smá heimavinnu og gá hvað þyrfti að gera. Það var bara svo hundleiðinlegt, skattar, lög og reglur og eitthvað svona. Ég nennti ekki að pæla í þessu,“ segir hann.
Eins og Greipur lýsir í viðtali í Reykjavík síðdegis í dag geta Íslendingar ekki fengið greitt fyrir að framleiða myndbönd á miðlum eins og TikTok og Instagram vegna þess að það er bundið við örfá lönd.
„Það er listi. Það er til dæmis á TikTok og Instagram eru bæði með svona creator fund eða eitthvað. Það er svona 20 lönd þar. Þýskaland, Spánn, Bandaríkin, Kína eða eitthvað. Það er ekkert hægt að svindla. Ég get ekkert þóst með einhverjum nördaskap að vera í Bandaríkjunum,“ segir hann.
Þyrfti Ísland ekki að vera á þessum lista?
„Þekkið þið ekki einhvern? Getiði ekki kippt í einhverja spotta.“
Greipur segist hugsa sem minnst um fjárhagslegu hliðina.
„Alltaf þegar ég reyni að hugsa um eitthvað bisness-tengt og reyni að græða peninga þá verða vídjóin mín bara svo leiðinleg. Ég þarf að vera bara að spá í húmorinn. Ég get ekki verið að pæla í einhverju öðru.“