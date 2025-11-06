Gögnin frá ríkislögreglustjóra komin á borð ráðherra Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 6. nóvember 2025 11:46 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra og Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri. Vísir Ríkislögreglustjóri afhenti dómsmálaráðuneytinu umbeðin gögn vegna Intra- málsins svokallaða um miðnætti að sögn ráðherra. Hún segist ætla að vinna málið hratt og vel og skynji vel þungan í umræðunni. Staða ríkislögreglustjóra sé alvarleg. Dómsmálaráðherra óskaði eftir skýringum ríkislögreglustjóra um mánaðamótin vegna viðskipta embættisins við félagið Intra ráðgjöf fyrir 5. nóvember eða í gær. Málið snýst um að á síðustu fimm árum hefur embættið greitt Intru, alls 160 milljónir króna að virðisaukaskatti meðtöldum, fyrir ráðgjöf. Opinberum stofnunum ber að bjóða út ráðgjafakaup þegar viðmiðunarfjárhæð nær 20 milljónum. Vilhjálmur Árnason formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, bar upp fyrirspurn á Alþingi í morgun um hvenær dómsmálaráðherra hefði fengið vitneskju um málið og hver viðbrögð ráðherra voru þá. „Eru gögn sem dómsmálaráðherra óskaði eftir komin nú þegar,“ sagði Vilhjálmur m.a. í fyrirspurn sinni á Alþingi. Gögnin bárust um miðnætti Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kvaðst fyrst hafa fengið upplýsingar um málið í fjölmiðlum. „Ég brást strax við. Ég fundaði með ríkislögreglustjóra og óskaði eftir skýringum. Ég hef síðan fundað með Sigríði og greint henni frá því að ég lít þetta mál alvarlegum augum. Af því leiðir að ég lít þannig á stöðuna að staða ríkislögreglustjóra sem forstöðumanns er alvarleg. Ég hef rætt í tvígang við forstöðumanninn og óskað eftir gögnum og skýringum og þau bárust eftir miðnætti í gær,“ segir Þorbjörg. Hún segir að í ljósi stöðunnar þurfi að skila niðurstöðu í málinu sem fyrst. „Ég heyri og finn, ég skynja taktinn í umræðunni. Þetta mál er til skoðunar. Ég mun vinna það í samræmi við kröfur stjórnsýslulaga en fljótt og vel,“ segir Þorbjörg. Lögreglan Greiðslur ríkislögreglustjóra til Intra Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni Innlent Leysa brátt frá skjóðunni um leiðtoga Miðflokksins í borginni og nafnaleikurinn hafinn Innlent Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Innlent Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar Innlent Segja fátt rétt í fréttinni og heimildamanninn fyrrverandi eiginmann Innlent Loka Breiðholtsbraut alla helgina Innlent Jóhanna ætlar ekki aftur fram Innlent Óttast að María sé að stela athyglinni frá Jesú á samfélagsmiðlum Erlent Flugumferðarstjórar að bugast og dregið úr ferðum innanlands Erlent Staða sólar hafi mögulega truflað sýn ökumannsins sem lést Innlent Fleiri fréttir „Ætlum ekki að hætta við allt sem er erfitt og gera allt fyrir alla“ Harmar mistök og tekur annmarkana mjög alvarlega Segja fátt rétt í fréttinni og heimildamanninn fyrrverandi eiginmann Gögnin frá ríkislögreglustjóra komin á borð ráðherra Lögreglustjóri svarar ráðherra og efnahagsmálin rædd á Alþingi Loka Breiðholtsbraut alla helgina Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni Staða sólar hafi mögulega truflað sýn ökumannsins sem lést Meirihluti stjórnmálasamtaka í vanskilum með ársreikning Leysa brátt frá skjóðunni um leiðtoga Miðflokksins í borginni og nafnaleikurinn hafinn Handteknir fyrir að hafa í hótunum við leigubílstjóra Starfsmaður ríkissaksóknara sagður hafa játað refsiverð brot Heiðra minningu Sigurðar Kristófers með Neyðarkallinum í ár Jóhanna ætlar ekki aftur fram Rósa Guðbjarts hætt í bæjarstjórn Fólk hafi varann á þegar PIN-númer eru slegin inn Tíu ung börn voru orðin verkjuð og hjólbeinótt vegna beinkramar „Mér finnst þetta bara klaufaskapur“ Vill að þingið skoði mál Ríkisendurskoðanda Fleiri grunaðir en þeir sem voru handteknir Víðfeðm rannsókn, vasaþjófar og börn með beinkröm Þrír vasaþjófar handteknir á Þingvöllum Játaði hópnauðgun og vildi komast í frí til heimalandsins Innsigluðu sex gististaði vegna skorts á leyfum Vasaþjófar höfðu fúlgur fjár af eldri mönnum og ferðamanni „Þau eru mjög æst í stærðfræði!“ „Þetta ástand hefur viðgengist í allt of langan tíma“ Fengu ekki að fylgjast með meintri vændisstarfsemi í leyni Léttir að vinnan í faraldrinum hafi verið lögmæt Níu af hverjum tíu foreldrum leikskólabarna í Reykjavík ánægðir en mælingin ekki samanburðarhæf Sjá meira