Allt leikur á reiðiskjálfi í herbúðum fegurðasamkeppninnar Ungfrú alheimur eftir að framkvæmdastjóri keppninar kallaði ungfrú Mexíkó heimska á viðburði í Taílandi. Fjöldi keppenda yfirgaf í kjölfarið salinn, þar á meðal ríkjandi Ungfrú alheimur.
Ungfrú alheimur hefur verið umdeild keppni gegnum tíðina og nýjasti skandallinn átti sér stað rúmum tveimum vikum fyrir 74. útgáfu keppninnar sem fer fram 21. nóvember í Pak Kret í Taílandi.
Málið má rekja aftur til þriðjudags þar sem fegurðardrottningar keppninnar voru staddir á viðburði á hóteli í Bangkok þegar Nawat Itsaragrisil, framkvæmdastjóri Ungfrú alheims, varaforseti Asíu- og Eyjaálfuhluta keppninnar og forseti Ungfrúar Taílands, missti sig algjörlega.
Itsaragrisil var að lýsa fyrir keppendum mikilvægi þess að kynna Taíland fyrir umheiminum þegar hann beindi orðum sínum sérstaklega að Fátimu Bosch, ungfrú Mexíkó, og gagnrýndi hana fyrir að hafa misst af myndatöku fyrir samfélagsmiðla.
Itsaragrisil sagði Bosch síðan vera heimska fyrir að hafa hlýtt skipunum forstjóra Mexíkóhluta keppninnar um að sinna ekki kynningarmálum fyrir Taíland.
Bosch reyndi að svara fyrir sig en Itsaragrisil sagði þá: „Ég gaf þér ekki leyfi til að tala.“
Þegar Bosch sagðist hafa rödd og sagði Itsaragrisil ekki bera virðingu fyrir sér þá kallaði hann á öryggisgæsluna til að henda henni út.
Fór þá kurr um hópinn og í kjölfarið gengu flestallir keppendurnir út, þar á meðal hin danska Victoria Kjær Theilvig sem vann keppnina í fyrra.
Eftir atvikið fór Bosch í viðtal þar sem hún ítrekaði afstöðu sína og sagðist jafnframt ætla að halda áfram keppni.
„Við erum á 21. öldinni og ég er ekki dúkka sem á að mála, stílísera og skipta um föt á,“ sagði Bosch á Instagram eftir atvikið.
„Ég kom hingað til að vera rödd fyrir allar konurnar og stelpurnar sem berjast fyrir góðan málstað og til að segja við samlanda mína að ég er algjörlega skuldbundin því.“
Forseti Ungfrúar alheims, Raúl Rocha Cantú, hefur jafnframt gagnrýnt Itsaragrisil harðlega fyrir verknaðinn í myndbandi sem birtist á Facebook-síðu keppninnar.
Sagðist hann þar vera hneykslaður á yfirgangi Itsaragrisil í garð Bosch. Hann hefði „niðurlægt, svívirt og sýnt algjört virðingarleysi“ og kallað á öryggisverði til að „ógna varnarlausri konu, þagga niður í henni og útiloka hana“.
Cantú sagði að vegna atviksins hefði þátttaka Itsaragrisil í keppninni verið „skert“ og takmörkuð „eins mikið og mögulegt er“ og lofaði hann jafnframt lagalegum aðgerðum.
Itsaragrisil hefur sjálfur brugðist við atvikinu með myndbandi sem hann dreifði á samfélagsmiðlum.
„Ef einhverjum leið illa, ef einhverjum leið óþægilega, ef einhver varð fyrir áhrifum þá vil ég biðja alla afsökunar,“ sagði hann í myndbandinu.
Hann sagðist hafa beðið allar stelpurnar persónulega afsökunar og leitaðist ávallt við að halda háum standard. Hann viðurkenndi að miskilnings kynni að hafa gætt í samskiptunum.
Lesendur kannast kannski við nafn Itsaragrisil en hann komst í íslensku pressuna árið 2016 þegar Arna Ýr Jónsdóttir, þáverandi ungfrú Ísland, hætti við að keppa í fegurðarsamkeppninni Miss Grand International, sem Itsaragrisil rekur.
Ástæðan var að starfsfólk hvatti hana til að grenna sig og sagði hana of feita. Inntur eftir viðbrögðum sagði Itsaragrisil að Arna hefði litið út fyrir að vera „grennri og fallegri“ á myndum en hún gerði í raun og veru.