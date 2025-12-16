Kristófer Acox leikmaður Vals í körfubolta og Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir leikmaður Vals í fótbolta eiga von á barni. Þau tilkynntu gleðitíðindin á samfélagsmiðlum og verða þau ekki tvö lengur heldur þrjú frá og með júnímánuði 2026.
Vísir greindi frá sambandi þeirra Kristófers og Guðrúnar í júní í fyrra. Þá var réttilega fullyrt í umfjöllun miðilsins að ekki væri ofsögum sagt að um ofurpar sé að ræða, enda hafa þau bæði gert gott mót fyrir Val í sitthvorri íþróttinni, körfuboltanum og fótboltanum.
„Þrjú í júní,“ skrifar parið og er óhætt að segja að hamingjuóskunum rigni yfir þau. Meðal þeirra sem óskað hafa parinu til hamingju eru Gugga í gúmmíbát, Svala Björgvins og Eva Ruza en um 120 manns hafa skrifað athugasemdir við færsluna og þúsund manns brugðist við henni. Nokkuð gott það á þeim tæpa klukkutíma sem liðinn er síðan færslan birtist þegar þetta er skrifað.
View this post on Instagram A post shared by Guðrún Elísabet (@gudrunbjorgvinss)
A post shared by Guðrún Elísabet (@gudrunbjorgvinss)