Aðstandendur samtakanna Miss Universe Iceland segja Helenu Hafþórsdóttur O’Connor, sem afsalaði sér krúnu Ungfrúar Íslands og rauf tengsl við samtökin í gær, fara með rangfærslur. Hún hafi sjálf óskað ítrekað eftir því að vera dregin úr keppni í Ungfrú heimi í Taílandi.
Helena Hafþórsdóttir O'Connor var kjörin Ungfrú Ísland í apríl síðastliðnum og átti að keppa í Ungfrú heimi í nóvember síðastliðnum. Hún þurfti hins vegar að draga sig úr keppni vegna matareitrunar og veikinda. Í gær birti hún yfirlýsingu þar sem hún sagðist hafa rofið öll tengsl við keppnina Ungfrú Ísland.Þar sagði hún jafnframt að hún hafi verið skráð úr Ungfrú heimi í sína óþökk og fullyrðir að henni hafi verið gert að greiða sekt ætlaði hún sér að halda titlinum.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir blaðamanns til að hafa samband við Manúelu Ósk, framkvæmdastýru keppninnar, gegnum síma, skilaboð og samfélagsmiðla hefur ekkert heyrst frá aðstandendum keppninnar í dag. Eða þar til nú þegar þeir sendu frá sér tilkynningu rétt fyrir þrjúleytið.
„Vegna yfirlýsingar Helenu Hafþórsdóttur O’Connor og einhliða fréttaflutnings fjölmiðla út frá henni, þá viljum við koma því á framfæri að þær upplýsingar sem þar koma fram eru í miklu ósamræmi við okkar samskipti við hana og í flestum tilfellum farið með hreinar rangfærslur,“ segir í tilkynningunni.
Segir í tilkynningunni að aðstandendur Ungfrúar Íslands muni reyna að svara skrifum Helenu eins og þeir telji viðeigandi og eins og reglur Miss Universe Organization leyfi.
„Við teljum þó mikilvægt að það komi fram á þessum tímapunkti að Helena óskaði sjálf ítrekað eftir því að draga sig úr keppninni Miss Universe, eftir að hún var komin til Taílands í nóvember s.l. til að taka þátt í keppninni, bæði áður en veikindi hennar komu upp og eftir að hún var á batavegi og vonir stóðu til að hún myndi geta snúið aftur til þátttöku í keppninni,“ segir jafnframt í tilkynningunni.
„Aðstandendur Ungfrú Ísland keppninnar hafa í einu og öllu viljað styðja Helenu til þátttöku í verkefnum á vegum keppninnar eða þá að koma til móts við óskir hennar um að draga sig í hlé með hliðsjón af þeim samningsskuldbindingum sem Helena undirgekkst er hún tók við hlutverki titilhafa Ungfrú Ísland,“ segir að lokum í tilkynningunni.
Undir tilkynninguna skrifa Manuela Ósk Harðardóttir, Elísa Gróa Steinþórsdóttir, Hrafnhildur Haraldsdóttir, Ísabella Þorvaldsdóttir, Þorbjörg Kristinsdóttir, Lilja Sif Pétursdóttir, Kristín Anna Jónasdóttir og Sóldís Vala Ívarsdóttir.