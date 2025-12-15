Strákahljómsveitin Ice Guys steig fjórum sinnum á svið í Laugardalshöll um helgina. Þeir fylltu salinn aftur og aftur og stigu þaulæfð danspor á ísilögðu sviði.
Hljómsveitin samanstendur af Aroni Can, Friðriki Dór, Herra Hnetusmjöri, Jóni Jónssyni og Rúrik Gíslasyni. Bandið, sem var upprunalega stofnað fyrir samnefnda sjónvarpsþætti, varð gífurlega vinsælt árið 2023 með útgáfu fyrsta lagsins þeirra Rúlletta.
Þrátt fyrir að þetta séu þriðju jólatónleikar hljómsveitarinnar eru þeir alltaf jafn vinsælir. Fólk á öllum aldri streymdi í Laugardalshöllina þar sem drengirnir klæddust fötum úr gallaefni og stigu nokkur dansspor.