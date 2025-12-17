Karmað muni bíta þjófinn í rassinn þegar títan og glyttan byrja að dansa í hitanum

Hjónin Pétur Gautur og Berglind Guðmundsdóttir hafa enn einu sinni orðið fyrir barðinu á þjófum. Í þetta sinn tóku þeir jólatré sem stóð fyrir utan vinnustofu Péturs á horni Snorrabrautar og Njálsgötu. Þjófnaðurinn mun líklega bíta þjófinn í rassinn því á trénu er að finna tvenns konar óværur: einitítu og asparglyttu.
Berglind Guðmundsdóttir greindi frá nýjasta þjófnaðinum á Facebook-síðunni „Hlúum að portinu“ fyrr í dag.
„Þessu hýra jólatré var stolið í gær fyrir utan vinnustofu á horni Snorrabrautar og Njálsgötu á opnunartíma. Jólatrésfóturinn var tekin en serían slitin í sundur. Ég sjálf ræktaði þetta tré sem lenti þarna utandyra þar sem það er með óværu svokallaða einitítu og bjöllutegund sem kölluð er asparglytta,“ skrifar Berglind í færslunni.
„Það verður því fjör á Fróni fyrir þann sem hefur þetta á stofugólfinu hjá sér um jólin og títan og glyttan fer á stað í hitanum. Svona er karmað, hver vill annars hafa stolið jólatré á stofugólfinu hjá sér um jólin?“
Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem hjónin verða fyrir barðinu á óprúttnum þjófum en einu sinni hefur verið brotist inn í sumarbústað þeirra og tvisvar áður verið brotist inn á vinnustofu Péturs. Síðast gerðist það um miðjan september og stálu þjófarnir þá Apple-tölvu, Seagull-gítar, Sony-hátalara, nótnastandi, hljóðnema og hundrað ára gamalli silfurskírnarskál.
Í hvert skipti voru málverk Péturs þó látinn vera og sagði hann í kvöldfréttum Sýnar að það lægi við að hann tæki því persónulega.
„Lyklaboxið var opið. Það var búið að spenna það upp eða einhver sem vissi númerið. Hér var allt út um allt. Búið að sparka hundamatnum um allt gólf og það hefur bara gerst því þeir voru að flýta sér og voru að hlaupa. Síðan fórum við bara að sjá að þetta vantar, þetta vantar og hvað gerðist hér??“ sagði Pétur um þjófnaðinn í kvöldfréttum.
Tjónið nam þá allt að milljón króna en tilfinningalegu áhrifin væru líka mikil. Óþægilegt væri að vinna á stað sem væri reglulega brotist inn í. Það sem meira er þá ákvað Pétur eftir síðasta skipti að koma upp myndavélakerfi.
„Nú er bara lykillinn í buxnavasanum. Nú er ekkert lyklabox. Nú fara myndavélakerfi hérna út um allt og í sumarbústaðnum líka. Það fer ekki mýfluga hérna inn nema við vitum af því,“ sagði Pétur í fréttinni sem sjá má hér að neðan:
Þrisvar hefur verið brotist inn hjá landsþekktum myndlistarmanni sem segir að nú sé endanlega búið að spilla vinnurýminu fyrir honum. Í hvert skipti voru listaverk hans látin vera og segir hann liggja við að hann taki því persónulega.