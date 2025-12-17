Hreimur og Ólafur Darri perluvinir sem horfa á enska boltann saman Stefán Árni Pálsson skrifar 17. desember 2025 14:00 Ólafur Darri og Hreimur horfa mikið saman á enska boltann. Þeir Hreimur Heimisson og Ólafur Darri Ólafsson eru miklir vinir, nágrannar og horfa reglulega saman á Liverpool-leiki, eins og kom fram í síðasta þætti af Gott kvöld á Sýn. Báðir búa þeir í Norðlingaholtinu og eru nágrannar. Áhugi Darra á enska boltanum byrjaði þegar hann var í New York í þrjá mánuði í leiklistarverkefni. Fjölskyldan var hvergi nærri og honum þótti þá sniðugt að finna sér áhugamál. Enski boltinn varð fyrir valinu og mætir hann reglulega yfir til Hreims í dag og horfa þeir saman á boltann. Fannar Sveinsson leit við og mátti sjá aðstæðurnar sem þeir félagarnir eru með. Allt veggfóðrað í Liverpool-treyjum og fleira skrauti. Klippa: Ólafur Darri og Hreimur perluvinir sem horfa saman á boltann Gott kvöld Grín og gaman Mest lesið Viðskila í London eftir að hafa hent vegabréfinu í ruslið Ferðalög „Ég er mamman sem gat aldrei gefið honum það sem hann óskaði sér“ Lífið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Lífið Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Lífið Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Lífið Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Lífið Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Lífið samstarf Þingmaður selur húsið Lífið Hreimur og Ólafur Darri perluvinir sem horfa á enska boltann saman Lífið Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Lífið Fleiri fréttir Hreimur og Ólafur Darri perluvinir sem horfa á enska boltann saman „Ég er mamman sem gat aldrei gefið honum það sem hann óskaði sér“ Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Þingmaður selur húsið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Skrifaði eftirréttasöguna: „Er hann geðbilaður?“ Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Sjá meira