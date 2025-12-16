Reynihvammur 39 valið jólahús Kópavogsbæjar árið 2025.
„Við erum byrjuð að skreyta í október og erum að þar til aðventan hefst, þannig að þetta er að koma svona smátt og smátt á þeim tíma,“ segja þau Kristín Gísladóttir og Sigurður Þorsteinsson en þau eru eigendur hússins.
Í tilkynningu kemur fram að fjölskyldan hafi sankað að sér ýmsu jólaskrauti í gegnum tíðina úr verslun sinni, Garðheimum, en fari líka óhefðbundnar leiðir. Til dæmis hafi Sigurður gert upp gamlan sleða og byggði leikkofa fyrir barnabarn sitt.
„Það er sérlega jólalegt og hlýlegt hér í garðinum. Margt sem gleður augað og mörg skemmtilegt smáatriði sem gera heildina sérstaklega glæsilega,“ segir Elísabet Berglind Sveinsdóttir, formaður menningar- og mannlífsnefndar Kópavogsbæjar, í tilkynningu.
Hún afhenti þeim Kristínu Gísladóttur og Sigurði Þorsteinssyni, eigendum hússins, blóm og gjafakort í Salnum í Kópavogi af þessu tilefni.