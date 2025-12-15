Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Atli Ísleifsson skrifar 15. desember 2025 12:50 Austurríski söngvarinn JJ bar sigur úr býtum í Eurovision sem fram fór í Basel í Sviss í maí síðastliðinn. EPA Þrjátíu og fimm lönd verða með fulltrúa í Eurovision sem fram fer í Vín í Austurríki í maí á næsta ári. Það eru tveimur færri en í Basel í Sviss fyrr á þessu ári. EBU staðfesti í dag að 35 lönd hefðu staðfest þátttöku í Eurovision á næsta ári, en svo fá lönd hafa ekki tekið þátt síðan 2003. Flest hafa þátttökuríkin verið 43, fyrst árið 2008 og aftur 2011 og 2018. Ríkisútvarpið greindi frá því í síðustu viku að Ísland myndi ekki taka þátt í Eurovision í maí. Ákvörðunin hafi verið tekin á dagskrárlegum forsendum þar sem ljóst væri miðað við opinbera umræðu hér á landi og viðbrögð við ákvörðun EBU um að leyfa þátttöku Ísraels að hvorki mun ríkja gleði né friður um þátttöku RÚV í Eurovision. Áður höfðu Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar tilkynnt að þeir myndu ekki taka þátt vegna þátttöku Ísraela. Þó að fimm lönd hafi tilkynnt um sniðgöngu eru þátttökulöndin árið 2026 einungis tveimur færri en á síðasta ári. Ástæða þess að þrjú lönd, sem ekki tóku þátt í Sviss fyrr á þessu ári, hafa tilkynnt að þau muni nú snúa aftur til leiks. Um er að ræða Rúmena, Búlgara og Moldóva. Búlgaría tók síðast þátt fyrir þremur árum, Rúmenía fyrir tveimur árum og Moldóva fyrir rúmu ári. Eurovision fagnar sjötíu ára afmæli í maí á næsta ári en keppnin mun fara fram í Vín dagana 12. til 16. maí. Þetta er í þriðja sinn sem Eurovision fer fram í austurrísku höfuðborginni en áður fór keppnin þar fram 1967 og svo aftur 2015. Þau ríki sem munu taka þátt að þessu sinni eru Albanía, Armenía, Ástralía, Austurríki, Aserbaídsjan, Belgía, Búlgaría, Króatía, Kýpur, Tékkland, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Georgía, Þýskaland, Grikkland, Ísrael, Ítalía, Lettland, Litáen, Lúxemborg, Malta, Moldóva, Svartfjallaland, Rúmenía, Noregur, Pólland, Portúgal, San Marínó, Serbía, Svíþjóð, Sviss, Úkraína og Bretland. Eurovision 2026 Eurovision Mest lesið „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Lífið „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ Lífið Talið að Rob Reiner og eiginkona hans hafi verið myrt Erlent Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Lífið Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Lífið Upphitaðir afneitunarafgangar Frosta Gagnrýni Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Lífið Auður segir skilið við Gímaldið Menning Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Lífið Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Tíska og hönnun Fleiri fréttir Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Sjá meira