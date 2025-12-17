Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. desember 2025 10:03 Michelle og Barack Obama voru góðir vinir Reiner-hjónanna. Getty Forsetahjónin fyrrverandi Barack og Michelle Obama ætluðu að hitta Rob og Michele Reiner daginn sem þau voru drepin. Michelle segir hjónin hvorki hafa verið trufluðu né klikkuð heldur ástríðufullt og hugrakkt fólk. Michelle Obama, forsetafrúin fyrrverandi, greindi frá þessu í spjallþættinum Jimmy Kimmel Live á mánudag. „Við áttum að hitta þau um kvöldið - í gærkvöldi,“ sagði Michelle um hittinginn sem aldrei varð. Hún útskýrði þó ekki hvert tilefnið hefði verið. Reiner-hjónin voru gestir í jólapartýi Conan O'Brien á sunnudagskvöldi ásamt syni sínum, Nick Reiner, sem er sagður hafa rifist við föður sinn í partýinu. Um þrjúleytið síðdegis daginn eftir fundust þau hjónin látin á heimili sínu og seinna um kvöldið, þegar þau hefðu átt að vera að hitta Obama-hjónin, var sonur þeirra handtekinn grunaður um morðið. Michelle brást einnig við samfélagsmiðlafærslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem sagði Rob Reiner hafa verið „truflaðan“ og með sig á heilanum. „Leyf mér bara að segja eitt: ólíkt sumu fólki voru Rob og Michele Reiner með því almennilegasta og hugrakkasta fólki sem þú myndir nokkurn tímann kynnast. Þau voru ekki trufluð eða klikkuð,“ sagði hún. „Þau voru ástríðufullt fólk, á tímum þar sem hugrekki er af skornum skamti, sem var tilbúið að hrinda hlutum í framkvæmd fyrir það sem þeim þótti annt um. Og þeim var annt um fjölskyldu sína. Og þeim var annt um þetta land. Og þeim var annt um réttsýni og réttlæti. Það er sannleikurinn,“ sagði Michelle jafnframt. Bandaríkin Hollywood Erlend sakamál Morðin á Rob og Michele Reiner Barack Obama Mest lesið Viðskila í London eftir að hafa hent vegabréfinu í ruslið Ferðalög Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Lífið Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Lífið Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Lífið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Lífið Þingmaður selur húsið Lífið Bestu myndir Robs Reiner Bíó og sjónvarp Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Lífið Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Lífið Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Lífið samstarf Fleiri fréttir Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Þingmaður selur húsið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Skrifaði eftirréttasöguna: „Er hann geðbilaður?“ Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Sjá meira