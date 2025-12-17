Lífið

Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn ör­laga­ríka

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Michelle og Barack Obama voru góðir vinir Reiner-hjónanna.
Forsetahjónin fyrrverandi Barack og Michelle Obama ætluðu að hitta Rob og Michele Reiner daginn sem þau voru drepin. Michelle segir hjónin hvorki hafa verið trufluðu né klikkuð heldur ástríðufullt og hugrakkt fólk.

Michelle Obama, forsetafrúin fyrrverandi, greindi frá þessu í spjallþættinum Jimmy Kimmel Live á mánudag. 

„Við áttum að hitta þau um kvöldið - í gærkvöldi,“ sagði Michelle um hittinginn sem aldrei varð. Hún útskýrði þó ekki hvert tilefnið hefði verið.

Reiner-hjónin voru gestir í jólapartýi Conan O'Brien á sunnudagskvöldi ásamt syni sínum, Nick Reiner, sem er sagður hafa rifist við föður sinn í partýinu. Um þrjúleytið síðdegis daginn eftir fundust þau hjónin látin á heimili sínu og seinna um kvöldið, þegar þau hefðu átt að vera að hitta Obama-hjónin, var sonur þeirra handtekinn grunaður um morðið.

Michelle brást einnig við samfélagsmiðlafærslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta sem sagði Rob Reiner hafa verið „truflaðan“ og með sig á heilanum.

„Leyf mér bara að segja eitt: ólíkt sumu fólki voru Rob og Michele Reiner með því almennilegasta og hugrakkasta fólki sem þú myndir nokkurn tímann kynnast. Þau voru ekki trufluð eða klikkuð,“ sagði hún.

„Þau voru ástríðufullt fólk, á tímum þar sem hugrekki er af skornum skamti, sem var tilbúið að hrinda hlutum í framkvæmd fyrir það sem þeim þótti annt um. Og þeim var annt um fjölskyldu sína. Og þeim var annt um þetta land. Og þeim var annt um réttsýni og réttlæti. Það er sannleikurinn,“ sagði Michelle jafnframt.

