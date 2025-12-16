Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt Atli Ísleifsson skrifar 16. desember 2025 13:52 Frá tónleikunum í Norðurljósasal Hörpu á þriðjudaginn í síðustu viku. Aðsend Kvennakórinn Katla stóð fyrir óhefðbundnum jólatónleikum í Norðurljósasal Hörpu í síðustu viku þar sem þær fóru sínar eigin leiðir að vanda. Kórinn samanstendur af sjötíu konum um fertugt sem kórstýrurnar og söngkonurnar Lilja Dögg Gunnarsdóttir og Hildigunnur Einarsdóttir hafa leitt síðustu þrettán árin. Í tilkynningu frá kórnum segir að tónleikarnir hafi verið á jaðri þess að vera gjörningur frá upphafi til enda. „Í lögunum dönsuðu konur með slæðum, féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt, hrokkinhærðir englar birtust sem af himni ofan og yfir konur var sáldrað gervisnjó og konfettí. Þakið ætlaði að rifna af Hörpunni þegar kórinn tók samstilltan Tik tok -dans úr smiðju Sibylle Köll við söng lagsins „Það á að gefa börnum brauð“. Í lok tónleika mynduðu nokkrar kórkonur mennskt jólatré sem var skreytt frá stjörnu til stofns undir laginu „Klukknanna köll“.“ Haft er eftir Lilju Dögg Gunnarsdóttur kórstýru að kórinn vilji alltaf koma áhorfendum á óvart og að hann leggi sig fram við að brjóta upp hið hefðbundna tónleikaform. „Við viljum líka leysa kórkonur úr viðjum vanans og ýta þeim langt út fyrir þægindarammann. Þá verða til töfrastundir á sviðinu sem gripu áhorfendur í Hörpunni,“ segir Lilja Dögg Þá segir Hildigunnur Einarsdóttir kórstýra að fólk hafi verið yfir sig hrifið af gjörningunum í bland við hljómfagran söng Katlanna. „Nokkur hafa nefnt að réttast væri að breyta nafninu í Fjöllistahópurinn Kötlurnar en við ætlum okkur þó enn stærri hluti á vortónleikunum okkar. Spennið beltin!“ er haft eftir Hildigunni. Kórar Tónleikar á Íslandi Tónlist Menning Harpa Mest lesið Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Lífið Konungur bóksölunnar á í vök að verjast Menning Að gluða tómatsósu yfir sushi-ið Menning Segir síðasta ár hafa verið strembið Lífið Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Lífið „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Lífið Bríet ældi á miðjum tónleikum Lífið Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Lífið Ískaldir IceGuys jólatónleikar Lífið Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt Lífið Fleiri fréttir Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sjá meira