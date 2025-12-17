Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Boði Logason skrifar 17. desember 2025 09:45 Lilja Katrín, Heimir Karls og Ómar Úlfur eru stjórnendur Bítisins á Bylgjunni. Bylgjan Mörg þúsund manns hafa horft á jólaþáttinn af Bítinu í bílnum þar sem leynigesturinn söng lagið Snjókorn falla með vægast sagt frjálsri aðferð. Heimir, Lilja og Ómar, þáttarstjórnendur Bítisins á Bylgjunni, buðum nýjum leynigesti á rúntinn í bílakarókí í þessum jólaþætti og skemmtu sér konunglega. En hver var undir pokanum? Ef þú vilt ekki vita það strax skaltu ekki lesa lengra............Leynigesturinn að þessu sinni var enginn annar en Ellý Ármanns, lista- og spákona.Ellý er mikið jólabarn og setur jólatréð upp þann 1. nóvember hvert ár. Hún syngur líka mikið á aðventunni með barnabörnunum og þá eru Bó Halldórsson, Svala Björgvins og Baggalútur efst á spilunarlistanum.Þá tengja hún og Heimir Karls vel saman í þessum opinberunarþætti í tali um tíðni.Þáttinn er hægt að horfa á hér fyrir neðan en þetta er síðasti þáttur af Bítinu í bílnum fyrir jól. Þátturinn snýr aftur 6. janúar á nýju ári. Klippa: Bítið í bílinn - Jólatréð fer upp 1. nóvember Bítið Bítið í bílnum Bylgjan Mest lesið Viðskila í London eftir að hafa hent vegabréfinu í ruslið Ferðalög Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Lífið Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Lífið Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Lífið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Lífið Þingmaður selur húsið Lífið Bestu myndir Robs Reiner Bíó og sjónvarp Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Lífið Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Lífið Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Lífið samstarf Fleiri fréttir Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Þingmaður selur húsið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Skrifaði eftirréttasöguna: „Er hann geðbilaður?“ Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Sjá meira