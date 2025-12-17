Lífið

Leyni­gesturinn hitti Heimi Karls beint í hjarta­stað

Boði Logason skrifar
Lilja Katrín, Heimir Karls og Ómar Úlfur eru stjórnendur Bítisins á Bylgjunni.
Lilja Katrín, Heimir Karls og Ómar Úlfur eru stjórnendur Bítisins á Bylgjunni. Bylgjan

Mörg þúsund manns hafa horft á jólaþáttinn af Bítinu í bílnum þar sem leynigesturinn söng lagið Snjókorn falla með vægast sagt frjálsri aðferð.

Heimir, Lilja og Ómar, þáttarstjórnendur Bítisins á Bylgjunni, buðum nýjum leynigesti á rúntinn í bílakarókí í þessum jólaþætti og skemmtu sér konunglega.

En hver var undir pokanum? Ef þú vilt ekki vita það strax skaltu ekki lesa lengra.

Leynigesturinn að þessu sinni var enginn annar en Ellý Ármanns, lista- og spákona.

Ellý er mikið jólabarn og setur jólatréð upp þann 1. nóvember hvert ár. Hún syngur líka mikið á aðventunni með barnabörnunum og þá eru Bó Halldórsson, Svala Björgvins og Baggalútur efst á spilunarlistanum.

Þá tengja hún og Heimir Karls vel saman í þessum opinberunarþætti í tali um tíðni.

Þáttinn er hægt að horfa á hér fyrir neðan en þetta er síðasti þáttur af Bítinu í bílnum fyrir jól. Þátturinn snýr aftur 6. janúar á nýju ári.

Klippa: Bítið í bílinn - Jólatréð fer upp 1. nóvember
