Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lög­reglu, æla og Æðis-legir endur­fundir

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Stjörnurnar eru komnar í jólagír.
Þessa dagana eru jólin farin að smjúga inn í hvern krók og kima daglegs lífs. Fólk er komið í jólaskap, búið að hengja upp jólaseríur, farið að skreyta piparkökur og mæta á jólatónleika.

Stjörnulífið á Vísi er ekki undanskilið þessari jólastemmingu. Hér fyrir neðan er tæpt á því helsta frá liðinni viku.

Ef Instagram færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Rauðklædd Laufey í jólaskapi

Stærsta stjarna Íslands um þessar mundir, Laufey Lín, segir gjafatímabilið hafið. Hún kom fram hjá þáttastjórnandanum Jimmy Fallon fyrir helgina og tók þar lagið „Lover Girl“ af plötunni A Matter of Time

Hún birti síðan mynd af sér baksviðs frá gigginu auk nokkurra annarra jólamynda. Þar er greinilegt að Laufey er komin í jólaham því hún passar að vera nánast alltaf klædd í eitthvað rautt.

Ælt á miðju giggi

Bríet hélt jólatónleika um helgina í Dómkirkjunni í svakalegri múnderingu en það fór ekki betur en svo að hún ældi á miðjum tónleikum

SMS í miðju lagi

Salka Sól Eyfeld hélt líka tónleika um helgina. Engin ældi þar (allavega ekki á sviðinu) en hins vegar barst einum hljómsveitarmeðlimi sms sem barst til gesta.

Jólin komin í Nýju Jórvík

Námsmaðurinn og Sjálfstæðiskonan Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er greinilega komin í jólaskap. Hún birti væna myndaseríu frá Manhattan þar sem mátti sjá hana meðal annars skreyta jólatré, fá sér smurbrauð og horfa á jólamyndina Miracle on 34th Street.

Skýrslutaka hjá lögreglu og víkingar vaktir

Guðmundur Emil Jóhannsson, einkaþjálfari og samfélagsmiðlastjarna, hafði í nægu að snúast í síðustu viku. 

Á miðvikudag birti hann mynd af sér með lögmanninum Vilhjálmi H. Vilhjálmssyni fyrir utan lögreglustöðuna á Hverfisgötu og greindi hann frá því að hann hefði verið tekinn í skýrslutöku hjá lögreglu eftir að hann birti mynd af sér með tvær óhlaðnar veiðibyssur.

Degi síðar var hann mættur í Nauthólsvíkina með hóp karlmanna þar sem þeir dýfðu sér í sjóinn og gerðu æfingar í sandinum.

„Víkingar þeir Vakna. Við búum á Íslandi, þökk sé forfeðrum okkar. Við fengum að fæðast hér! Það er heiður að fá að vakna Víkingur. Við erum byrjuð að beisla mátt náttúrunnar aftur,“ skrifaði Gummi í færslu á gramminu.

Tveir kátir jólakrakkar🎅🤶

Grínistarnir Eva Ruza og Hjálmar Örn Jóhannsson eru óttalegir jólasveinar en nú eru þau líka komin i jólasveinabúningana.

Endurfundir hjá meðlimum Æðis

Strákarnir í Æði komu allir saman í fyrsta skiptið í tvö ár eftir að hafa lokið við síðustu seríu af raunveruleikaþáttunum.

Þeir Patrekur Jaime, Binni Glee, Bassi Maraj, Gunnar Skírnir og Sæmundur eru alltaf glæsilegir.

Endurfundir hjá strákunum.

Stúlknaferð á Geysi

Birta Líf Ólafsdóttir, markaðsfræðingur og annar stjórnandi Teboðsins, fór í stúlknaferð á Hótel Geysi í Haukadal í síðustu viku. Þar var hún með góðvinkonum sínum Jóhönnu Helgu Jensdóttur og Evu Einarsdóttur.

Flexað á sæþotu

Áhrifavaldinum Brynhildi Gunnlaugsdóttur finnst ekki leiðinlegt að hnykla magavöðvana og birti hún myndir af sér að gera einmitt það á sæþotu.

Hætt að fela mjúku línurnar

Svana Lovísa Kristjánsdóttir, vöruhönnuður og áhrifavaldur, er hætt að klæðast svarthvítu til að fela línurnar.

„Að hugsa sér að einu sinni klæddist ég nánast bara svörtum fötum - enda þannig leið mér best og fannst ég ná að fela mjúkar línurnar 🤍 Það má sem betur fer alltaf skipta um skoðun og ég hef aldrei áður fengið jafn mörg hrós frá öðrum konum og þegar ég hætti að fela línurnar... og brjóstin. Og fór að klæðast litum,“ skrifar hún í færslu sem hún birti um helgina.

„Það er líka 1000x skemmtilegra að klæða sig þegar fataskápurinn er ekki bara einn litur🥰✨️ Þegar ég fer í svört föt í dag fæ ég yfirleitt að heyra það frá börnunum mínum að ég sé alls ekki fín... enda vilja þau helst hafa mig bleika með glimmer alla daga - sem gerist stundum 😅“

Húðdrottning í sínu fínasta pússi

Helga Sigrún hefur gert það gott í húðvörubransanum upp á síðkastið með merki sínu, Dóttir Skin, og birti mynd af sér um helgina í sínu fínasta pússi í húðlituðum jólakjól.

Jólastemming í miðborginni

Áhrifavaldurinn Ástrós Traustadóttir var í hátíðarskapi á Apótekinu um helgina.

Sankti Lúsía og heilagur fössari

Athafnakonan Elísabet Gunnarsdóttir og handboltaþjálfarinn Gunnar Steinn Jónsson fluttu til Svíþjóðar í sumar til að njóta hægara lífs með börnum sínum.

Elísabet var í hátíðarskapi um helgina, fékk sér pizzu með stjörnuljósum á föstudag og fagnaði svo degi Sankti Lúsíu á laugardag.

Hvar í fjandanum er eiginmaður minn?

Bestu vinkonurnar Sunneva Einarsdóttir og Jóhanna Helga Jensdóttir trúlofuðu sig báðar á þessu ári og fögnuðu því um helgina að geta skipulagt brúðkaupin saman.

Sunneva birti síðan nokkrar góðar myndir á sínu grammi frá síðustu vikum.

Sól á sundlaugabakkanum

Birgitta Líf birti góða myndaveislu þar sem hún sólaði sig meðal annars á sundlaugabakka.

Gelluleg Alaska

Tónlistarkonan Kolfreyja Sól sem gengur undir listamannsnafninu Alaska1867 birti skvísulegar gellumyndir af sér á gramminu.

Jólafrokost að norskum sið

Helgi Ómars hélt aðventukoselighet og julefrokost með góðum vinum þar sem þau fögnuðu nýrri seríu af Hjem til jul eftir langa bið.

