Sannkölluð útsýnisperla, tveggja hæða raðhús við Einarsnes í Reykjavík er nú á sölu. Frá stofum og svölum er útsýni út á sjóinn að Reykjanesi, Snæfellsjökli, að Hallgrímskirkju og víðar.
Á fasteignavef Vísis kemur fram að um sé að ræða 180,8 fermetra raðhús með innbyggðum 22,7 fermetra bílskúr. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð. Ásett verð er 170 milljónir.
Má meðal annars finna við húsið viðarverönd og heitan pott. Þannig var baðherbergi á báðum hæðum endurnýjað 2024 og 2025 og árið 2020 var sem dæmi sett innbyggð LED-lýsing í loft á efri hæð.