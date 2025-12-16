Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Boði Logason skrifar 16. desember 2025 09:00 Lilja Katrín, Heimir og Ómar vakna með hlustendum Bylgjunnar alla morgna klukkan 06:50. Bylgjan Vefþættirnir Bítið í bílnum hafa vakið mikla lukku. Í þeim fara þáttarstjórnendur Bítisins, þau Heimir, Lilja og Ómar, á rúntinn með leynigesti sem syngur karókílag að eigin vali. Nýjasti þátturinn er sérstakur jólaþáttur og valdi leynigesturinn sér jólalag sem er í vöðvaminni heillar þjóðar - Snjókorn falla með Ladda. Það má með sanni segja að þessi útgáfa af laginu sé óvanaleg, hálfgert rapp og kom það öllu Bítinu í mikið jólaskap. En hver er undir pokanum? Hægt er að giska á það inni á Facebook-síðu Bylgjunnar og eru veglegar vinningar í boði fyrir heppinn aðila sem giskar á rétt. Einnig verður opnað fyrir símann í Bítinu á Bylgjunni á morgun, miðvikudag, á milli klukkan 9 og 10 og þar verður einnig hægt að giska á hver leynigesturinn er. Nýjasti þáttur af Bítinu í bílnum er hér fyrir neðan og við getum nánast lofað því að hann kemur ykkur í jólaskap. Nú fara vefþættirnir í smá jólafrí en snúa aftur á sjálfum þrettándanum, 6. janúar. Klippa: Bítið í bílnum - Óvanalegur flutningur á frægu jólalagi Bítið Bylgjan Bítið í bílnum Mest lesið Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Lífið Að gluða tómatsósu yfir sushi-ið Menning Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Lífið Ískaldir IceGuys jólatónleikar Lífið Bríet ældi á miðjum tónleikum Lífið Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Lífið „Var fljót að henda kjólnum aftur niður og labba inn á sviðið“ Lífið „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Lífið Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Lífið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Lífið Fleiri fréttir Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Sjá meira