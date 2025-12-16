„Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Stefán Árni Pálsson skrifar 16. desember 2025 11:16 Snorri er ekki bara góður tónlistarmaður, heldur einnig listamaður í eldhúsinu. Hjónin Snorri Helgason og Saga Garðarsdóttir eru að vinna í ýmsum verkefnum saman og ræddi Vala Matt við þau hjónin í Íslandi í dag á Sýn í gær. Þau eru einstaklega samrýmd en á þeirra heimili er það þannig að Saga eldar hreinlega aldrei. Snorri aftur á móti elskar að elda og eldar alltaf fyrir fjölskylduna. Snorri gaf á dögunum út nýja plötu sem kallast Borgartún og hefur hún slegið í gegn. Hann heldur einnig úti Instagram-síðunni Snossgæti þar sem sjá má Snorra elda girnilega rétti. View this post on Instagram „Ég hef alltaf haft áhuga á mat. Ég hef alltaf heyrt það frá foreldrum mínum, það mátti ekki opna baunadós, þá var ég kominn hlaupandi þegar ég var barn. En það er kannski ekki fyrir kannski svona tíu árum síðan sirka sem ég fór virkilega að taka þetta föstum tökum. Það er aðallega út af því að bara konan mín, Saga, elskar svo mikið mat og þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda,“ segir Snorri og heldur áfram. „Ég fór að prófa mig meira og meira áfram og svo þegar það kom Covid varð algjör stökkbreyting. Þá hafði ég meiri tíma. Þá fór þessi hugmynd um Snossgætið að taka á sig mynd,“ segir Snorri sem líkir matargerðinni að vissu leyti við tónlist. Hugmyndir sem liggja í loftinu „Þetta eru bara trix og eitthvað svona sem maður pikkar upp hér og þar og blandar saman, einhver grunnur. Þetta eru hugmyndir sem liggja í loftinu og maður pikkar út það sem maður fílar sjálfur og býr til sína eigin útfærslu af því eins og í tónlist.“ Eins og áður segir kom ný plata Snorra, Borgartún, út á dögunum. „Þessi plata er dálítið svona konseptplata. Það er svona regnhlífarhugtak yfir henni sem er í raun og veru þetta Borgartún fyrirbæri. Hugmyndin kviknaði bara þegar ég var fastur þar í umferðarteppu í Borgartúninu. Og ég var að hugsa að mig langaði til að fjalla um unglingsárin mín og svona uppvaxtarárin. Mig langaði til þess að taka bara samtímann fyrir,“ segir Snorri sem fer nánar út í plötuna í innslaginu hér að ofan. Ísland í dag Matur Mest lesið Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Lífið Að gluða tómatsósu yfir sushi-ið Menning Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Lífið Segir síðasta ár hafa verið strembið Lífið Bríet ældi á miðjum tónleikum Lífið Ískaldir IceGuys jólatónleikar Lífið Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Lífið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Lífið „Var fljót að henda kjólnum aftur niður og labba inn á sviðið“ Lífið „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Lífið Fleiri fréttir „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Sjá meira