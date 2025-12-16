Palestínskir fánar leyfðir og óánægjuhróp áhorfenda ekki falin Atli Ísleifsson skrifar 16. desember 2025 14:33 Alls munu 35 lönd taka þátt í Eurovision í maí og hafa þátttakendur ekki verið færri síðan 2003. EPA Áhorfendur í sal mega flagga palestínskum fánum í Eurovision-höllinni í Vín í maí á næsta ári og þá verða óánægjuhróp áhorfenda á meðan á flutningi ísraelska lagsins stendur ekki yfirgnæfð í sjónvarpi með tónlist. Frá þessu greindu aðstandendur keppninnar í dag. Eurovision heldur upp á sjötíu ára afmæli keppninnar í Vín í Austurríki í maí næstkomandi. Keppnin hefur sjaldan verið umdeildari en fimm lönd – Spánn, Holland, Írland, Slóvenía og Ísland – hafa öll ákveðið að sniðganga keppnina vegna ákvörðunar EBU um að heimila þátttöku Ísraela. „Við munum heimila alla opinbera fána sem til eru í heiminum, að því gefnu að þeir standist lög og séu á ákveðinn hátt í laginu - stærð, öryggisógn og svo framvegis,“ sagði framkvæmdastjóri keppninnar, Michael Kroen, að því er segir í frétt Reuters. „Við ætlum ekki að sykurhúða neitt eða forðast að sýna hvað er raunverulega að gerast, þar sem okkar hlutverk er að sýna hlutina eins og þeir eru.“ Stefanie Groiss-Horowitz, dagskrárstjóri austurríska ríkissjónvarpsins ORF, segir sömuleiðis að ekki standi til að fela það ef áhorfendur í sal púa meðan á flutningi Ísraela stendur. „Og við munum ekki spila gervilófatak á neinum tímapunkti,“ sagði Groiss-Horowitz. Yuval Raphael mun flytja framlag Ísraela í maí, en hún var stödd á Nova-tónlistarhátíðinni þegar hryðjuverkamenn Hamas gerðu árás á tónleikagesti 7. október 2023 þar sem 1.200 manns voru drepnir og rúmlega 250 manns voru teknir í gíslingu. Í kjölfar árásarinnar hófu Ísraelar umfangsmiklar hernaðaraðgerðir á Gasa og víðar þar sem rúmlega 70 þúsund manns hafa látið lífið. Alls munu 35 lönd taka þátt í Eurovision í maí og hafa þátttakendur ekki verið færri síðan 2003. Eurovision 2026 Eurovision Austurríki Tengdar fréttir Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Þrjátíu og fimm lönd verða með fulltrúa í Eurovision sem fram fer í Vín í Austurríki í maí á næsta ári. Það eru tveimur færri en í Basel í Sviss fyrr á þessu ári. 15. desember 2025 12:50 Sigurvegari Eurovision skilar bikarnum Sigurvegari Eurovision 2024, söngvarinn Nemo frá Sviss, hefur ákveðið að skila bikarnum. Þetta tilkynnir hán í færslu á Instagram og segir ástæðuna vera áframhaldandi þátttöku Ísrael í keppninni. 11. desember 2025 15:52 Mest lesið Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Lífið Konungur bóksölunnar á í vök að verjast Menning Að gluða tómatsósu yfir sushi-ið Menning Segir síðasta ár hafa verið strembið Lífið Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Lífið „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Lífið Bríet ældi á miðjum tónleikum Lífið Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Lífið Ískaldir IceGuys jólatónleikar Lífið Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt Lífið Fleiri fréttir Féllu örmagna til jarðar eftir langa þriðju vakt „Þegar maður er með einhverjum sem elskar að borða, þá er svo gaman að elda“ Katie Melua með tónleika í Hörpu í júní Segir síðasta ár hafa verið strembið Snjókorn falla eins og þú hefur aldrei heyrt það Stjörnulífið: Skýrslutaka hjá lögreglu, æla og Æðis-legir endurfundir Ungfrú Ísland rýfur tengslin við Ungfrú Ísland Draumadís Þórhildar og Hjalta skírð Ískaldir IceGuys jólatónleikar Bríet ældi á miðjum tónleikum Hver mínúta tók heilan mánuð af vinnu Þátttökulöndin ekki færri síðan 2003 Fordæmir barnaskap „skáeygðra“ sannra Finna „Litlu aumingjarnir þurftu að fara heim að sofa“ „Góður vetrardagur hér er 23 gráður“ Prestarnir sem passa þau sem samfélagið afskrifar eða dæmir Eldsvoðinn í Reykjavík sem líkt var við náttúruhamfarir Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Krakkatían: HúbbaBúbba, Eurovision og handbolti Ein áhrifamesta grínleikkona Hollywood á lausu „Það eru forréttindi að eiga systur með Downs“ Fréttatía vikunnar: Afsökunarbeiðni, fréttastef og blaðamannafundur Þetta gúggluðu Íslendingar á árinu Klámleikkona slapp með sekt og brottvísun Grunaði strax að ókunnugur maður væri faðir vinkonu sinnar Róbert hættur við að mæta í hlaðvarp vegna viðtals við Albert Sannir Finnar lýsa yfir stuðningi við slaufuðu fegurðardrottninguna Innlit í glænýja mathöll í Smáralindinni Hanskar Gunna Nels, árituð ManU-treyja og Elli Egils á uppboði Húsið fallega í Eyjum komið langt á veg Sjá meira