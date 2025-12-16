Skemmtikraftarnir Friðrik Ómar og Jógvan Hansen voru gestir í Ísskápastríðinu á Sýn í síðustu viku. Jógvan var með Gumma Ben í liði og Eva fékk þann heiður að vera með Friðriki Ómari sér til halds og trausts.
Þegar kom að eftirréttinum sáust hlutir sem aldrei áður höfðu sést í sögu þáttanna. Jógvan langaði að skrifa eftirréttasöguna. Til þess blandaði hann saman hvítu súkkulaði með truflum og satay. Áætlun hans sjokkeraði Sigga það mikið að það mátti heyra hann segja: „Er hann geðbilaður?“
