Jóhanna ætlar ekki aftur fram

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir er formaður bæjarráðs Hveragerðisbæjar.
Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir formaður bæjarráðs Hveragerðisbæjar og oddviti Framsóknar ætlar ekki að bjóða sig fram að nýju í sveitarstjórnarkosningum á næsta ári. Hún greinir frá þessu í aðsendri grein á Vísi.

Jóhanna leiddi lista Framsóknar í síðustu kosningum 2022 og skipaði í kosningunum þar áður annað sæti á lista Frjálsra með Framsókn. Flokkurinn myndar meirihluta með Okkar Hveragerði. Jóhanna segist í grein sinni á Vísi fyrst og fremst vera þakklát eftir veru sína í bæjarstjórn.

„Það hefur verið mér mikill heiður og forréttindi að leiða hóp Framsóknar í Hveragerði og vinna að málefnum Hveragerðisbæjar á þessu kjörtímabili. Saman höfum við náð fram miklum og áþreifanlegum árangri sem við getum öll verið stolt af.“

Þannig segir Jóhanna að Hveragerði hafi á kjörtímabilinu gengið í gegnum mesta uppvaxtarskeið í sögu bæjarins. Tekjur hans hafi aldrei verið meiri og meirihlutinn fundið nýja tekjustofna til að skapa sterkan grunn fyrir framtíðina.

