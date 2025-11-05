Þrír vasaþjófar voru handteknir á Þingvöllum í dag. Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um þjófnað á Þingvöllum og fóru lögreglumenn strax á vettvang og höfðu hendur í hári þriggja vegna málsins. Um er að ræða erlenda ríkisborgara frá EES-löndunum.
Þetta kom fram í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni þar sem rætt var við Skúla Jónsson aðstoðaryfirlögregluþjón hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þorsteinn M. Kristinsson varðstjóri hjá lögreglu á Suðurlandi segir í samtali við Vísi að lögreglu hafi borist tilkynning um þjófnað á Þingvöllum og fóru lögreglumenn strax á vettvang.
„Við fengum tilkynningu um þjófnað þar í dag og lögreglumenn fóru strax á vettvang upp á Þingvelli. Þar voru þrír einstaklingar spottaðir og handteknir,“ segir Þorsteinn. Hann segir ýmislegt í fari fólksins hafa gefið til kynna að um vasaþjófa væri að ræða. Þorsteinn segir vasaþjófnað hafa færst í aukana að undanförnu á ferðamannastöðum á Suðurlandi. Fréttir bárust af sambærilegum þjófum í Reykjavík í dag.
Skúli segir í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni að þeir þrír sem handteknir voru á Þingvöllum hafi verið vistaðir í fangaklefa í Reykjavík. Lögregluembættin vinni náið í þessum málum.
„Þetta mál er í rannsókn núna. Það sást á upptökum á Þingvöllum að þeir voru að stela af fólki. Þetta er allt svona, það er verið að reyna að ná í kortin og auðvitað stela menn peningum í leiðinni og þess háttar og svo er það aðallega að fara svo í hraðbankana og taka þetta út.“
Skúli segir ferðalög þeirra þriggja sem handteknir voru nú undir smásjá lögreglu og kannað hvort tilefni sé að brottvísa þeim. Það fari eftir því hvenær fólk kemur hingað til lands, hvort minna en sjö dagar séu síðan og hvort það sé frá EES-svæðinu eða ekki.
„Þetta er eins og með verslanirnar á höfuðborgarsvæðinu. Það er verið að herja á eldra fólk. Þá er mikilvægt eins og kemur fram í tilkynningunni frá okkur að fólk verður að passa upp á þetta PIN sitt. Það gengur ekki að vera að stimpla þetta inn svo allir sjái. Svo fer af stað þetta leikrit, í þessu máli eru þetta tveir, þrír saman, þar sem korti er stolið. Fólk verður að passa hluti sína og síma, getur ekki haft símana í opnum vasa.“