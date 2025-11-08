Deildarstjóri hjá Rauða krossinum segir gott að geta haft neyslurýmið Ylju opið um helgar í vetur, en fjármagn til þess kemur frá samtökunum sjálfum. Bráðum þarf að finna rýminu nýja staðsetningu, vegna framkvæmda í grenndinni.
Í haust kölluðu forsvarsmenn neyslurýmisins Ylju eftir því að fá aukið fjármagn til þess að hægt væri að hafa opið um helgar, til þess að skjólstæðingar Ylju neyttu ekki efna sinna í bílakjöllurum eða á öðrum ótryggum stöðum. Í vetur verður opið á laugardögum, en fjármagn til þess að dæmið gengi upp kom þó ekki frá ríki eða sveitarfélögum.
Fjármagnið kemur frá Reykjavíkurdeild Rauða krossins, sem gengur á eigið fé sitt svo hægt sé að hafa opið á laugardögum fram í mars hið minnsta.
„Fyrsta nóvember var fyrsta laugardagsopnunin, og mikil ánægja og gleði með það,“ segir Ósk Sigurðardóttir, deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauða kross Íslands.
Opnunin hafi verið vel sótt, en þegar lokað hefur verið um helgar hefur aðsókn í rýmið verið einna mest á mánudögum, og stundum tvöfalt meiri en aðra daga.
„Okkar skjólstæðingar hafa óskað eindregið eftir því að við værum með opið allavega annan hvorn laugardag eða sunnudag. Við ákváðum að hafa opið á laugardögum, þar sem Frú Ragnheiðarbíllinn, sem er einnig skaðaminnkunarúrræði á vegum Rauða krossins, keyrir alla daga nema laugardaga.“
Stór hluti skjólstæðinga sé illa búinn fyrir veturinn.
„Okkur bráðvantar hlýjan fatnað. Það vantar úlpur, það vantar góða skó fyrir veturinn, það vantar hlý föt, og nærföt og sokka líka. Við hvetjum fólk sem á hlý föt sem það er ekki að nota til að hafa samband við frú Ragnheiði.“
Ylja er sem stendur til húsa í einingahúsum við Borgartún. Það kann þó að breytast á næstunni.
„En nú er komið svo að það er verið að fara að byggja í götunni, og við höfum fengið að vita að við höfum ár, að minnsta kosti til að vera hérna áfram. Við biðlum til borgar og ríkis um að aðstoða okkur við að finna nýtt rými.“