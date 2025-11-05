Lögreglan hefur á síðustu vikum innsiglað sex gistiheimili eða hótel þar sem tilskyld leyfi eru ekki til staðar. Meðal gistiheimila er Flóki by Guesthouse Reykjavík og íbúð á Snorrabraut.
„Lögreglan hefur á síðustu sex vikum innsiglað sex gistiheimili og hótel þar sem að starfsleyfi og eða rekstrarleyfi hefur skort. Svo höfum við haft afskipti af einni heimagistingu þar sem viðkomandi fór yfir mörk sem má þéna á ári. Henni var lokað líka,“ segir Unnar.
Í núgildandi lögum um heimagistingu segir að hagnaður fyrir hvert ár megi ekki vera meiri en tvær milljónir króna og ekki megi leigja húsnæðið í fleiri en níutíu daga samanlagt.
Í fyrradag var greint frá að Flóki by Guesthouse hefði verið innsiglað af lögreglu þar sem rekstrarleyfi væru ekki til staðar. Fram kom í dagbók lögreglu að hóteli hefði verið innsiglað vegna skorts á rekstrarleyfi en Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfesti að Flóki hafi ekki verið umrætt hótel.
Flóki by Guesthouse Reykjavík var þó eitt af gistiheimilunum sem var lokað í aðgerðunum auk ónefnda hótelsins.
Í skriflegu svari til fréttastofu segir Ármann Andri Einarsson, eigandi Flóka, að gistihúsinu hafi verið lokað í einhvern tíma út af ágreiningi um gistiheimilisleyfi vegna nýs deiluskipulags. Þar segir að leyfi hafi verið til staðar fyrir stærri starfsemi en í nýju skipulagi sé gert ráð fyrir minni starfsemi. Ármann Andri segir að opnað verði aftur um leið og niðurstaða varðandi leyfið sé komin.
Að auki hefur lögreglan einnig innsiglað íbúð við Snorragötu 79 í sömu aðgerðum. Sú íbúð er auglýst til leigu á vefsíðu AirBnB af hópi fólks. Alls eru ellefu gististaðir auglýstir af hópnum í Reykjavík og á Akureyri, nokkrir þeirra merktir starfsemi Norðurey Hótel.
Unnar Már segir að til standi að athuga leyfi fleiri gistiheimila á næstu vikum og mánuðum.
„Við erum að feta okkur áfram inn í þetta. Þetta er risastór markaður og að sjálfsögðu hvetjum við rekstraraðila til að kíkja hvort það sé ekki í lagi og tryggja að svo sé hjá yfirvöldum að fara í leyfisveitingaferli hjá viðkomandi stöðum eins og Heilbrigðiseftirlitinu og Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu,“ segir hann og bendir á að lögreglan sinni einungis eftirliti, ekki leyfisveitingum.